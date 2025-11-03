Paresh Rawal ने शख्स के सिर पर मारा पत्थर, ऑडियंस पर भी किया अटैक, बोले- 'गुस्सा आता है जब आपको...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हेरा फेरी के बाबूराव परेश रावल (Paresh Rawal) दशकों से फैंस का दिल जीत रहे हैं। वह कभी विलेन बने तो कभी कॉमेडियन... उनके हर किरदार ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मगर क्या आपको पता है कि पर्दे पर अपनी शालीनता और कॉमिक रोल्स के लिए मशहूर परेश ने एक बार ऑडियंस पर ही हमला कर दिया था।

जी हां, परेश रावल ने खुद खुलासा किया है कि एक नहीं दो बार ऐसा कर चुके हैं। एक बार उन्होंने एक शख्स के सिर पर पत्थर मार दिया था और एक बार उन्होंने ऑडियंस पर हमला कर दिया था। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है।

इस वजह से ऑडियंस पर अटैक कर बैठे थे परेश रावल परेश ने ऑडियंस पर अटैक करने वाली बात बताई है। उनका कहना है कि प्ले के दौरान कुछ लोग वल्गर कमेंट्स कर रहे थे। राज शमानी के साथ बातचीत में एक्टर ने कहा, "मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं बस उसी तरफ चला गया जहां से आवाज आ रही थी। कोई लगातार गंदे कमेंट्स कर रहा था। उस घटना पर बहुत हंगामा हुआ। जाहिर है, उस दिन प्ले बंद हो गया। थिएटर मालिकों ने यह भी कहा कि वे परेश को वापस आकर वहां परफॉर्म नहीं करने देंगे। वे और भी ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने हमला किया और वापस मंच पर चले गए।"

परेश रावल ने शख्स को क्यों मारा था पत्थर? इसी इंटरव्यू में द ताज एक्टर ने यह भी खुलासा किया कि एक बार उन्होंने एक शख्स के सिर पर पत्थर मार दिया था जिसका उन्हें बाद में अफसोस हुआ। बकौल अभिनेता, "मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ। बाद में मैं उनके घर गया और फिर हम दोस्त बन गए। अच्छे दोस्त नहीं, लेकिन हम दोस्त बन गए।"

