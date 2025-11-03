Language
    Paresh Rawal ने शख्स के सिर पर मारा पत्थर, ऑडियंस पर भी किया अटैक, बोले- 'गुस्सा आता है जब आपको...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    बड़े पर्दे पर कॉमिक रोल्स से दर्शकों को हंसाने वाले परेश रावल (Paresh Rawal) ने हाल ही में एक ऐसी बात बताई है जिसके बारे में जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने एक शख्स के सिर पर पत्थर मार दिया था और ऑडियंस पर भी अटैक किया। जानिए इस बारे में। 

    क्यों परेश रावल ने ऑडियंस पर किया था अटैक। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हेरा फेरी के बाबूराव परेश रावल (Paresh Rawal) दशकों से फैंस का दिल जीत रहे हैं। वह कभी विलेन बने तो कभी कॉमेडियन... उनके हर किरदार ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मगर क्या आपको पता है कि पर्दे पर अपनी शालीनता और कॉमिक रोल्स के लिए मशहूर परेश ने एक बार ऑडियंस पर ही हमला कर दिया था।

    जी हां, परेश रावल ने खुद खुलासा किया है कि एक नहीं दो बार ऐसा कर चुके हैं। एक बार उन्होंने एक शख्स के सिर पर पत्थर मार दिया था और एक बार उन्होंने ऑडियंस पर हमला कर दिया था। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है।

    इस वजह से ऑडियंस पर अटैक कर बैठे थे परेश रावल

    परेश ने ऑडियंस पर अटैक करने वाली बात बताई है। उनका कहना है कि प्ले के दौरान कुछ लोग वल्गर कमेंट्स कर रहे थे। राज शमानी के साथ बातचीत में एक्टर ने कहा, "मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं बस उसी तरफ चला गया जहां से आवाज आ रही थी। कोई लगातार गंदे कमेंट्स कर रहा था। उस घटना पर बहुत हंगामा हुआ। जाहिर है, उस दिन प्ले बंद हो गया। थिएटर मालिकों ने यह भी कहा कि वे परेश को वापस आकर वहां परफॉर्म नहीं करने देंगे। वे और भी ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने हमला किया और वापस मंच पर चले गए।"

    परेश रावल ने शख्स को क्यों मारा था पत्थर?

    इसी इंटरव्यू में द ताज एक्टर ने यह भी खुलासा किया कि एक बार उन्होंने एक शख्स के सिर पर पत्थर मार दिया था जिसका उन्हें बाद में अफसोस हुआ। बकौल अभिनेता, "मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ। बाद में मैं उनके घर गया और फिर हम दोस्त बन गए। अच्छे दोस्त नहीं, लेकिन हम दोस्त बन गए।"

    Paresh Rawal Attack

    Photo Credit - X

    इस वजह से ट्रिगर हो जाते हैं परेश रावल

    परेश रावल का कहना है कि वह गुस्से के बहुत तेज हैं। जब कोई चीज उन्हें हर्ट करती है तो वह ट्रिगर हो जाते हैं। हर्ट होने के बाद उनके अलग-अलग रिएक्शन होते हैं। कभी वह शांत, उदास या कभी अग्रेसिव हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा, "गुस्सा तब भी आता है जब आपको कुछ नहीं मिलता। यह अनिश्चितता की वजह से भी होता है। चीजें कब ठीक होंगी? तीसर आप खुद को साबित करना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूं।"

    गुस्से में उठा लेते हैं यह कदम

    परेश रावल ने कहा। उन्होंने अपने गुस्से के बारे में बात करते हुए कहा कि जब उन्हें दुख होता है तो गुस्सा आता है। एक्टर ने कहा, "दुख होने पर अलग-अलग रिएक्शन होते हैं - या तो मैं शांत हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं, या गुस्सा हो जाता हूं। लेकिन बेसिक इमोशन दुख ही होता है। दुखी होने और गुस्सा करने का भी एक फैशन है। उन्हें लगता है कि यह एक प्रिविलेज है और वे इसका फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास इसका कोई कारण भी हो सकता है।"

