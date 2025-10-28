एक्टर Paresh Rawal की फिल्म The Taj Story की रिलीज पर रोक लगाने की मांग, दिल्ली HC में दायर की गई याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आगामी 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म द ताज स्टोरी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड दिए गए प्रमाणन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता व वकील शकील अब्बास ने याचिका में तथ्यों को गढ़ने और सांप्रदायिक दुष्प्रचार का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस फिल्म से देश के विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंका है।



याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता परेश रावल लगातार एक-एक करके विवादास्पद फिल्में लाॅन्च कर रहे हैं।