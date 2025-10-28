Language
    एक्टर Paresh Rawal की फिल्म The Taj Story की रिलीज पर रोक लगाने की मांग, दिल्ली HC में दायर की गई याचिका

    By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:41 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय में फिल्म 'द ताज स्टोरी' के प्रमाणन के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने फिल्म पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। याचिका में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

    द ताज स्टोरी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका। फोटो: इंटरनेट

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आगामी 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म द ताज स्टोरी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड दिए गए प्रमाणन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

    याचिकाकर्ता व वकील शकील अब्बास ने याचिका में तथ्यों को गढ़ने और सांप्रदायिक दुष्प्रचार का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस फिल्म से देश के विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंका है।

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता परेश रावल लगातार एक-एक करके विवादास्पद फिल्में लाॅन्च कर रहे हैं।

    द कश्मीर फाइल्स और द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्मों के जरिए एक खास राजनीतिक दल का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि द ताज स्टोरी नामक उक्त फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से पहले ही अनुमति मिल चुकी है।

