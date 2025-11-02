Language
    बाबूराव का किरदार मेरे लिए बोझ... Paresh Rawal ने अपने आईकॉनिक रोल के बारे में क्यों कहा ऐसा?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:47 PM (IST)

    Paresh Rawal के आईकॉनिक किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे को कौन भूल सकता है, इस किरदार ने परेश रावल को घर-घर में फेमस कर दिया। हालांकि परेश रावल इसकी सफलता को एक बोझ समझते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों?

    हेरा फेरी में अपने बाबूराव वाले किरदार पर क्या बोले परेश रावल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चार दशकों से भी ज्यादा समय से परेश रावल ने भारतीय सिनेमा में टैलेंट को नए सिरे से परिभाषित किया है। सरदार जैसे जबरदस्त ड्रामा से लेकर हेराफेरी जैसी सदाबहार कॉमेडी तक। फिर भी अभिनेता मानते हैं कि एक किरदार आज भी उनके लिए वरदान और बोझ दोनों है, हेराफेरी का अनाड़ी मगर प्यारा मकान मालिक बाबूराव गणपतराव आप्टे।

    बाबूराव की अपार सफलता पर क्या बोले परेश रावल

    हाल ही में एक बेबाक बातचीत के दौरान इस अनुभवी अभिनेता ने बताया कि कैसे बाबूराव की अपार सफलता ने कई बार दर्शकों की उनकी क्षमता के बारे में समझ को सीमित कर दिया है और क्यों उस जादू को दोहराने की लगातार कोशिश उन्हें रचनात्मक रूप से बेचैन कर देती है। किरदार की सफलता से फंसा हुआ महसूस करने के बारे में बताते हुए रावल ने समझाया, 'लोगों को खुश करने के लिए, आप एक ही चीज पर मंथन करते रहते हैं। जब राजू हिरानी ने मुन्नाभाई एमबीबीएस बनाई, तो उन्हीं कैरेक्टर को अलग-अलग पृष्ठभूमि में दिखाया गया और लोगों ने उसका आनंद लिया। लेकिन जब आपके पास 500 करोड़ की साख वाले बड़े किरदार हों, तो आप जोखिम क्यों नहीं उठाते और उड़ान क्यों नहीं भरते? स्थिर क्यों रहें?

    उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वे बाबूराव की विरासत को संजोते हैं, लेकिन उन्हें यह निराशाजनक लगता है कि यह भूमिका अक्सर उनके अन्य किरदारों पर भारी पड़ जाती है। बाबूराव की भूमिका मेरे द्वारा निभाए गए कई अन्य अच्छे किरदारों पर भारी पड़ती है। मुझे बताया गया है कि बाबूराव आर.के. लक्ष्मण से ज्यादा लोकप्रिय हैं! मुझे बुरा लगता है जब बुद्धिमान लोग भी यही बात गढ़ते हैं। मैं इस वजह से ऊब गया हूं। इस किरदार में अपार संभावनाएं हैं - आप बाबूराव की हर बात पर यकीन कर लेंगे।"

    बाबूराव की नकल कभी नहीं करेंगे द ताज स्टोरी अभिनेता

    बाबूराव पर आधारित कई भूमिकाएं मिलने के बावजूद, रावल ने खुलासा किया कि उन्होंने हमेशा अपनी ही रचना की नकल करने से इनकार किया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैंने हमेशा बाबूराव के कैरिकेचर निभाने से मना किया है। मांग तो आती ही रहती है, हर कोई इससे पैसा कमाना चाहता है। कानूनन, यह फिरोज नाडियाडवाला की संपत्ति है, इसलिए मैं किसी और की फिल्म में यह किरदार नहीं निभा सकता'।

    हेरा-फेरी 3 में आएंगे नजर

    हालांकि रावल जल्द ही हेरा फेरी 3 में बाबूराव के रूप में वापसी करेंगे, जिसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी राजू और श्याम के रूप में फिर से नजर आएंगे। रचनात्मक मतभेदों के कारण कुछ समय के लिए इस प्रोजेक्ट से बाहर रहने के बाद, अभिनेता ने पुष्टि की है कि वह अब टीम में वापस आ गए हैं। अगले साल की शुरुआत में शुरू होने वाली यह मोस्ट अवेटेड तीसरी कड़ी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

