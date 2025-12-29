Vijay Rashmika Wedding: नए साल में शादी के बंधन में बंधेंगे विजय-रश्मिका, इस दिन लेंगे सात फेरे?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के फेवरेट कपल के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का नाम शामिल रहता है। लंबे समय से विजय और रश्मिका की डेटिंग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इतना ही नहीं इसी साल इस कपल के सगाई को लेकर भी चर्चा काफी तेज रही।

अब शादी को लेकर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है। इन दोनों की शादी की तारीख तय हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि डियर कॉमरेड स्टार कब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

कब होगी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदान की शादी सिर्फ रील लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी सबके फेवरेट मानी जाती है। कई मौके पर ये कपल एक दूसरे के प्रति प्यार को जाहिर करते हुए नजर आया है। अब खबर आ रही है कि नए साल में ये दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विजय और रश्मिका की शादी की तारीख की जानकारी मिली है।

रश्मिका और विजय की डेस्टिनेशन वेडिंग में दोनों की फैमिली, करीबी दोस्त और फिल्मी सितारों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि, अभी विजय देवरकोंडा और रश्मिदा मंदाना की वेडिंग डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। इससे पहले 3 अक्टूब 2025 को हैदराबाद में इस कपल ने निजी समारोह के दौरान सगाई रचाई थी।