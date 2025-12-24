Language
    खून से लथपथ, हाथ में बंदूक, कराहती हुई आवाज...सामने आया रश्मिका मंदाना की फिल्म Mysaa का फर्स्ट लुक

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:06 PM (IST)

    रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की आगामी फिल्म 'मैसा' का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। वीडियो में रश्मिका को घायल होने के बावजूद दुश्मनों क ...और पढ़ें

    Hero Image

    रश्मिका मंदाना की फिल्म मैसा का फर्स्ट लुक आउट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रवींद्र पुल्ले की फिल्म 'मैसा'(Mysaa) की पहली झलक 24 दिसंबर को रिलीज की गई। मूवी में रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) लीड रोल में नजर आ रही हैं जिसमें वो एकदम अलग अवतार में दिखाई देंगी। फर्स्ट लुक से साफ जाहिर हो रहा है कि हमेशा से क्लासी और शांत रोल निभाने वाली रश्मिका इस फिल्म में उग्र अवतार में नजर आएंगी।

    वहीं फैंस के भी मन में मूवी को लेकर अलग ही एक्साइटमेंट है। फैंस चाहते हैं कि मैसा का विजय देवरकोंडा की फिल्म 'राउडी जनार्दना' के साथ क्रॉसओवर हो।

    वीडियो को देख क्रेजी हुए फैंस

    रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह उन लोगों का सामना करती दिख रही हैं जो उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भागने के बजाय, वह उनका सामना करने का फैसला करती हैं। चेहरे पर जरा भी डर नहीं, रश्मिका ने इसमें शानदार अभिनय किया है। इस छोटे से वीडियो ने उनके फैंस को दीवाना बना दिया। उन्होंने तुरंत इसे ब्लॉकबस्टर करार दिया। कैप्शन में लिखा था, “मायसा। यह तो बस शुरुआत है। हम बस एक शाम के लिए कुछ मजेदार करना चाहते थे ताकि आपको आज की दुनिया दिखा सकें और गंभीर चीजें? Ohhhhohohohooio, आप उन्हें कुछ महीनों में देखेंगे। तो खूब मजे करो!”

    View this post on Instagram

    A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

    दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रश्मिका

    एक मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में रश्मिका कुर्ता-पायजामा पहने, लड़ाई के बाद खून से लथपथ और हाथ में राइफल लिए हुए दिखाई देती है। वह लंगड़ाते हुए चल रही हैं और एक जगह गिर भी जाती हैं। वह राइफल उठाए हुए लड़ने के लिए तैयार है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद, जब अंत में उसका चेहरा सामने आता है तो वह हारी हुई नहीं लगती और एक कराहती हुई चीख निकालती है।

    Rashmika (9)

    ईश्वरी राव, जिन्होंने फिल्म में उनकी मां का किरदार निभाया है, वॉइसओवर में कहती हैं,'उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मर गई। लेकिन धरती भय से कांप उठी, मेरी बेटी के खून को छुपाने में नाकाम रही। हवा थम गई, मेरी बेटी की सांस को ले जाने में असमर्थ रही। आग मेरी बेटी के क्रोध को देखकर राख में तब्दील हो गई। और अंत में, मौत भी मर गई जब वह मेरी बेटी को मार नहीं सकी। क्या आप जानते हैं कि मेरी बेटी कौन है?”

    एक्शन थ्रिलर है फिल्म

    मैसा एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रश्मिका कथित तौर पर गोंड समुदाय की एक महिला की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म का निर्माण अनफॉर्मूला फिल्म्स ने किया है और इसका निर्देशन रवींद्र पुल्ले ने किया है, जो भावनाओं, रोमांच और पौराणिक कथाओं के अनूठे मिश्रण का वादा करते हैं।

