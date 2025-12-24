खून से लथपथ, हाथ में बंदूक, कराहती हुई आवाज...सामने आया रश्मिका मंदाना की फिल्म Mysaa का फर्स्ट लुक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रवींद्र पुल्ले की फिल्म 'मैसा'(Mysaa) की पहली झलक 24 दिसंबर को रिलीज की गई। मूवी में रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) लीड रोल में नजर आ रही हैं जिसमें वो एकदम अलग अवतार में दिखाई देंगी। फर्स्ट लुक से साफ जाहिर हो रहा है कि हमेशा से क्लासी और शांत रोल निभाने वाली रश्मिका इस फिल्म में उग्र अवतार में नजर आएंगी।

वहीं फैंस के भी मन में मूवी को लेकर अलग ही एक्साइटमेंट है। फैंस चाहते हैं कि मैसा का विजय देवरकोंडा की फिल्म 'राउडी जनार्दना' के साथ क्रॉसओवर हो। वीडियो को देख क्रेजी हुए फैंस रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह उन लोगों का सामना करती दिख रही हैं जो उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भागने के बजाय, वह उनका सामना करने का फैसला करती हैं। चेहरे पर जरा भी डर नहीं, रश्मिका ने इसमें शानदार अभिनय किया है। इस छोटे से वीडियो ने उनके फैंस को दीवाना बना दिया। उन्होंने तुरंत इसे ब्लॉकबस्टर करार दिया। कैप्शन में लिखा था, “मायसा। यह तो बस शुरुआत है। हम बस एक शाम के लिए कुछ मजेदार करना चाहते थे ताकि आपको आज की दुनिया दिखा सकें और गंभीर चीजें? Ohhhhohohohooio, आप उन्हें कुछ महीनों में देखेंगे। तो खूब मजे करो!”

ईश्वरी राव, जिन्होंने फिल्म में उनकी मां का किरदार निभाया है, वॉइसओवर में कहती हैं,'उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मर गई। लेकिन धरती भय से कांप उठी, मेरी बेटी के खून को छुपाने में नाकाम रही। हवा थम गई, मेरी बेटी की सांस को ले जाने में असमर्थ रही। आग मेरी बेटी के क्रोध को देखकर राख में तब्दील हो गई। और अंत में, मौत भी मर गई जब वह मेरी बेटी को मार नहीं सकी। क्या आप जानते हैं कि मेरी बेटी कौन है?”