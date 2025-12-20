Language
    सगाई के बाद क्या Rashmika-Vijay ने कर ली है शादी? महेशबाबू-प्रभास संग वायरल फोटो देख चौंके फैंस

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:29 AM (IST)

    Rashmika Mandanna-Vijay deverakonda: रश्मिका मंदाना और रश्मिका मंदाना की सीक्रेट सगाई की खबरों ने पहले ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा रखी थी और अब उनकी व ...और पढ़ें

    क्या विजय देवराकोंडा और रश्मिका ने कर ली है शादी?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सीक्रेट सगाई के बारे में पहले ही चर्चा थी। अक्टूबर 2025 में, कपल की सीक्रेट सगाई को लेकर काफी चर्चा थी। बाद में, अर्जुन रेड्डी स्टार की टीम ने दोनों की सगाई की पुष्टि की। अक्टूबर 2025 की कई रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय और रश्मिका कथित तौर पर फरवरी 2026 में शादी करने वाले थे। हाल ही में, द गर्लफ्रेंड की सक्सेस पार्टी से विजय और रश्मिका के प्यारे PDA मोमेंट्स शहर में चर्चा का विषय बन गए हैं। अब एक तस्वीर और वायरल हो रही है जिसमें रश्मिका और विजय शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं।

    इस तस्वीर ने फैंस को चौंका दिया है क्योंकि इसमें विजय और रश्मिका के साथ प्रभास और महेशबाबू भी नजर आए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

    रश्मिका ने विजय का किया था जिक्र

    एक रिपोर्ट के अनुसार, रश्मिका ने 'द गर्लफ्रेंड' की सक्सेस पार्टी में अपनी स्पीच के दौरान बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए कितना खास था। उन्होंने कई बातों के बारे में बात की और विजय देवरकोंडा के सपोर्ट के लिए उनकी तारीफ ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि 'डियर कॉमरेड' एक्टर 'द गर्लफ्रेंड' के पहले दिन से ही उनके साथ थे। रश्मिका ने यहां तक कहा कि हर किसी की जिंदगी में एक विजय होता है।

    क्या है वायरल तस्वीर के सच?

    इंस्टाग्राम पर एक यूजर द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर जिसमें विजय देवरकोंडा और उनकी मंगेतर रश्मिका मंदाना शादी के जोड़े में कपड़ों में दिख रहे हैं। इस तस्वीर में कपल के साथ जाने-माने एक्टर महेश बाबू और उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर भी नजर आ रहे हैं। कपल ने माला पहनी हुई थी, और बैकग्राउंड में कपल के नाम के साथ फूलों की सजावट थी। हालांकि, तस्वीर को ठीक से देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यह तस्वीर AI-जनरेटेड थी।

    विजय ने भी रश्मिका की तारीफ की और उनकी सफलता का श्रेय उन्हें दिया। एक्टर ने बताया कि एनिमल एक्ट्रेस ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है। विजय ने आगे कहा कि उन्हें रश्मिका पर गर्व है क्योंकि उन्होंने 'द गर्लफ्रेंड' जैसी फिल्म दी, जिसने दूसरों को हिम्मत दी।

    कब होगी विजय-रश्मिका की शादी?

    रश्मिका और विजय दोनों अपनी खूबसूरत केमिस्ट्री की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि दोनों ने अपनी कथित सगाई पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उनकी उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियां इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी थीं कि कपल ने अंगूठियां बदल ली हैं और शादी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय और रश्मिका ने 26 फरवरी, 2025 को शादी करने का प्लान बनाया है। दोनों राजस्थान के उदयपुर में एक शानदार पैलेस में शादी कर सकते हैं।

