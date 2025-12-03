Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AI के गलत इस्तेमाल को लेकर भड़कीं रश्मिका मंदाना, बोलीं- 'महिलाओं को किया जा रहा टारगेट'

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:17 PM (IST)

    सालों पहले साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एआई की मदद से डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था। अब एक बार फिर से एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर रश्मिका ने आवाज उठाई ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एआई को लेकर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एआई के गलत इस्तेमाल का लेकर समय-समय पर सेलेब्स की तरफ से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मिस यूज को लेकर सितारों ने आवाज उठाई है। इस मामले को लेकर साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का नाम काफी चर्चा में रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीपफेक वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियां बटोरने वालीं रश्मिका ने एक बार फिर से एआई को लेकर भड़ास निकाली है और इसे महिलाओं के लिए बड़ा खतरा बताया है। आइए जानते हैं कि रश्मिका ने क्या-क्या कहा है। 

    एआई को लेकर रश्मिका ने जताई चिंता

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल लेकर रश्मिका मंदाना ने चिंता जताई है। रश्मिका ने इस मामले को लेकर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तीखी शब्दों में एआई के मिस यूज को लेकर अपनी भड़ास निकाल है। एक्ट्रेस ने लिखा है- 

    rashmika

    यह भी पढ़ें- The Girlfriend OTT Release: ओटीटी पर प्यार का पाठ पढ़ाएगी 8.2 IMDb रेटिंग वाली फिल्म, इस दिन स्ट्रीम होगी

    "जब सच बनाया जा सकता है तो समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। एआई तरक्की के लिए एक बड़ा माध्यम है। लेकिन अश्लीलता फैलाना और खासतौर पर महिलाओं को टारगेट करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल कुछ लोगों की मानसिकता का संकेत देता है। याद रखें, इंटरनेट अब सच का आईना नहीं रहा।

    यह एक कैनवस है जहाँ कुछ भी बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक ज्यादा इज्जतदार और तरक्की पसंद समाज बनाने के लिए करें, बल्कि इसके मिस यूज से बचें। लापरवाही के बजाय जिम्मेदारी चुनें। अगर लोग इंसानों की तरह काम करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें सख्त और बिना माफ किए सजा मिलनी चाहिए।''

    इस मूवी में नजर आएंगी रश्मिका

    इस साल सिकंदर, छावा, थामा और द गर्लफ्रेंड जैसी कई फिल्मों में नजर आने वालीं अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आने वाले साल में भी बड़े पर्दे पर धमाल मचाती हुई नजर आएंगी। मौजूदा समय में साउथ एक्ट्रेस अपकमिंग हिंदी फिल्म कॉकटेल की शूटिंग में बिजी चल रही हैं, अनुमान है कि 2026 में उनकी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाए। 

    यह भी पढ़ें- भारत में फतह करने के बाद अब इस देश में रिलीज होगी Pushpa 2, 1700 करोड़ थी फिल्म की कमाई