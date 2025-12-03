AI के गलत इस्तेमाल को लेकर भड़कीं रश्मिका मंदाना, बोलीं- 'महिलाओं को किया जा रहा टारगेट'
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एआई के गलत इस्तेमाल का लेकर समय-समय पर सेलेब्स की तरफ से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मिस यूज को लेकर सितारों ने आवाज उठाई है। इस मामले को लेकर साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का नाम काफी चर्चा में रहा है।
डीपफेक वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियां बटोरने वालीं रश्मिका ने एक बार फिर से एआई को लेकर भड़ास निकाली है और इसे महिलाओं के लिए बड़ा खतरा बताया है। आइए जानते हैं कि रश्मिका ने क्या-क्या कहा है।
एआई को लेकर रश्मिका ने जताई चिंता
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल लेकर रश्मिका मंदाना ने चिंता जताई है। रश्मिका ने इस मामले को लेकर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तीखी शब्दों में एआई के मिस यूज को लेकर अपनी भड़ास निकाल है। एक्ट्रेस ने लिखा है-
"जब सच बनाया जा सकता है तो समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। एआई तरक्की के लिए एक बड़ा माध्यम है। लेकिन अश्लीलता फैलाना और खासतौर पर महिलाओं को टारगेट करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल कुछ लोगों की मानसिकता का संकेत देता है। याद रखें, इंटरनेट अब सच का आईना नहीं रहा।
“When truth can be manufactured, discernment becomes our greatest defence.”— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 3, 2025
AI is a force for progress, but its misuse to create vulgarity and target women signals a deep moral decline in certain people.
Remember, the internet is no longer a mirror of truth. It is a canvas where…
यह एक कैनवस है जहाँ कुछ भी बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक ज्यादा इज्जतदार और तरक्की पसंद समाज बनाने के लिए करें, बल्कि इसके मिस यूज से बचें। लापरवाही के बजाय जिम्मेदारी चुनें। अगर लोग इंसानों की तरह काम करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें सख्त और बिना माफ किए सजा मिलनी चाहिए।''
इस मूवी में नजर आएंगी रश्मिका
इस साल सिकंदर, छावा, थामा और द गर्लफ्रेंड जैसी कई फिल्मों में नजर आने वालीं अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आने वाले साल में भी बड़े पर्दे पर धमाल मचाती हुई नजर आएंगी। मौजूदा समय में साउथ एक्ट्रेस अपकमिंग हिंदी फिल्म कॉकटेल की शूटिंग में बिजी चल रही हैं, अनुमान है कि 2026 में उनकी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाए।
