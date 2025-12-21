Mysaa: रश्मिका मंदाना की एक्शन फिल्म का फर्स्ट लुक इस दिन होगा जारी, एक्ट्रेस ने नए पोस्टर के साथ दिया अपडेट
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी पहली सोलो एक्शन फिल्म 'मैसा' (Mysaa) में नजर आएंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया पोस्टर साझा क ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में धमाका कर रही हैं। पुष्पा, एनिमल, पुष्पा 2 और छावा के बाद रश्मिका का कहर अभी थमने वाला नहीं है। अब उन्होंने अपनी लेटेस्ट फिल्म पर एक अपडेट दिया है।
पहली सोलो एक्शन फिल्म में नजर आएंगी एक्ट्रेस
रश्मिका मंदाना अपनी अपकमिंग फिल्म 'मैसा'(Mysaa) में एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी। फैंस बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और फिल्म से जुड़े हर एक अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। मैसा रश्मिका की पहली सोलो एक्शन फिल्म है और फर्स्ट लुक पोस्टर में उनके दमदार लुक की झलक दिखाई गई थी। अब रश्मिका ने फिल्म से जुड़ा एक और अपडेट शेयर किया है।
रविवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक और पोस्टर शेयर किया, ये बताते हुए कि मैसा की पहली झलक 24 दिसंबर को जारी की जाएगी।
एक्स पर रश्मिका ने दिया अपडेट
रविवार को रश्मिका मंदाना ने X पर मैसा का एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें उनके दमदार लुक की झलक दिखाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा,“दुनिया उसका नाम याद रखेगी #MYSAA पहली झलक 24.12.25 को #RememberTheName।” पोस्टर में अभिनेत्री एक दमदार और प्रभावशाली अवतार में नजर आ रही हैं। उनके एक हाथ में हथियार है, जबकि दूसरे हाथ में हथकड़ी। उन्होंने कुर्ता और दुपट्टा पहना है, जो खून से सना हुआ है।
The world will remember her name 🔥#MYSAA the first glimpse on 24.12.25 ❤️🔥#RememberTheName@RawindraPulle @jakes_bejoy @kshreyaas #AndyLong @unformulafilms #SaiGopa @AjaySaipureddy #AnilSaipureddy @srikanthsathi10 @TSeries @tseriessouth pic.twitter.com/WPLwEKYq9a— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 21, 2025
फैंस ने जाहिर किया एक्साइटमेंट
जैसे ही उन्होंने मैसा की पहली झलक की रिलीज डेट की घोषणा की फैंस एक्साटेड हो गए। उनकी पोस्ट पर एक कमेंट में लिखा था, “iamRashmika यह बिल्कुल शानदार लग रहा है! योद्धा अवतार आपका एक बिल्कुल नया रूप है, और मैं 24.12.25 को पहली झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूं!” वहीं दूसरे कमेंट में लिखा था, “यह आपकी तरफ से बहुत बड़ी बात है!! आपके परफॉर्मेंस को देखने के लिए बेताब हूं।” तीसरे कमेंट में लिखा था, “रोमांचक लग रहा है।”
