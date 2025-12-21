Mysaa: रश्मिका मंदाना की एक्शन फिल्म का फर्स्ट लुक इस दिन होगा जारी, एक्ट्रेस ने नए पोस्टर के साथ दिया अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में धमाका कर रही हैं। पुष्पा, एनिमल, पुष्पा 2 और छावा के बाद रश्मिका का कहर अभी थमने वाला नहीं है। अब उन्होंने अपनी लेटेस्ट फिल्म पर एक अपडेट दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहली सोलो एक्शन फिल्म में नजर आएंगी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी अपकमिंग फिल्म 'मैसा'(Mysaa) में एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी। फैंस बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और फिल्म से जुड़े हर एक अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। मैसा रश्मिका की पहली सोलो एक्शन फिल्म है और फर्स्ट लुक पोस्टर में उनके दमदार लुक की झलक दिखाई गई थी। अब रश्मिका ने फिल्म से जुड़ा एक और अपडेट शेयर किया है।