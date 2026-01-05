'हिंदी फिल्मों में फैमिली खत्म...' साउथ मूवीज में काम करने को लेकर Zarina Wahab की दो टूक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक समय हुआ करता था, जब साउथ सिनेमा के कलाकार हिंदी सिनेमा का रूख करते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है और अब ज्यादा बॉलीवुड सेलेब्स दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते हुए नजर आते हैं। इस मामले में फिलहाल नया नाम अभिनेत्री जरीना वहाब का जुड़ रहा है, जो आने वाले समय में साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब में दिखाई देंगी।

हाल ही में एक इवेंट के दौरान जरीना वहाब ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है कि वह हिंदी फिल्मों से परहेज करके आखिर साउथ मूवीज क्यों कर रही हैं। आइए इसके जवाब में अदाकारा ने क्या कहा है- इसलिए साउथ मूवीज कर रही हैं जरीना वहाब दरअसल जरीना वहाब मुंबई में आयोजित एक इवेंट में शामिल हुईं, जिसमें उन्होंने भाषा और अपनी मूल जड़ों को लेकर खुलकर बात। इसके अलावा अभिनेत्री ने साउथ मूवीज को करने को लेकर भी अपनी राय रखी और बताया-

मेरे हिसाब से हिंदी फिल्मों में फैमिली खत्म हो गई है, कोई फैमिली नहीं है। सिर्फ साउथ में ही फैमिली अभी भी जिंदा है। वे ऐसी फैमिली-ओरिएंटेड मूवीज बनाते हैं, जिन्हें दर्शक देखना पसंद करते हैं। मैं अभी 2-3 और तेलुगु फिल्मों पर काम कर रही हूं। हालांकि, मुझे हिंदी सिनेमा से भी कोई परहेज नहीं है, मैं तेलुगु इंडस्ट्री और बॉलीवुड की बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं।"