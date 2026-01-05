Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'हिंदी फिल्मों में फैमिली खत्म...' साउथ मूवीज में काम करने को लेकर Zarina Wahab की दो टूक

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:10 PM (IST)

    अभिनेत्री जरीना वहाब आने वाले समय में साउथ मूवी द राजा साहब में नजर आने वाली हैं। इस दौरान उन्होंने हिंदी फिल्मों को छोड़कर साउथ मूवीज को करने को लेकर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जरीना वहाब (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक समय हुआ करता था, जब साउथ सिनेमा के कलाकार हिंदी सिनेमा का रूख करते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है और अब ज्यादा बॉलीवुड सेलेब्स दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते हुए नजर आते हैं। इस मामले में फिलहाल नया नाम अभिनेत्री जरीना वहाब का जुड़ रहा है, जो आने वाले समय में साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब में दिखाई देंगी। 

    हाल ही में एक इवेंट के दौरान जरीना वहाब ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है कि वह हिंदी फिल्मों से परहेज करके आखिर साउथ मूवीज क्यों कर रही हैं। आइए इसके जवाब में अदाकारा ने क्या कहा है- 

    इसलिए साउथ मूवीज कर रही हैं जरीना वहाब

    दरअसल जरीना वहाब मुंबई में आयोजित एक इवेंट में शामिल हुईं, जिसमें उन्होंने भाषा और अपनी मूल जड़ों को लेकर खुलकर बात। इसके अलावा अभिनेत्री ने साउथ मूवीज को करने को लेकर भी अपनी राय रखी और बताया-

    zarina Wahab (2)

    यह भी पढ़ें- Prabhas की The Raja Saab देखकर ना आए मजा तो चले जाना डायरेक्टर के घर, मेकर्स ने किया अजीबोगरीब एलान

    ''मैं मूलरूप से आंध्र प्रदेश की हूं और मुझे बहुत अच्छे से तेलुगु बोलनी आती है। पिछले 40 सालों से एक्टिंग के फील्ड में एक्टिव हूं और हर किसी का यही सवाल रहता है कि मैं तेलुगु मूवीज क्यों नहीं करती हूं। अब जब मैं कर रही हूं तेलुगु फिल्म (द राजा साहब) तो सवाल बदल गया है और अब बॉम्बे में लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तेलुगु फिल्में क्यों कर रही हो।

    zarina Wahab

    मेरे हिसाब से हिंदी फिल्मों में फैमिली खत्म हो गई है, कोई फैमिली नहीं है। सिर्फ साउथ में ही फैमिली अभी भी जिंदा है। वे ऐसी फैमिली-ओरिएंटेड मूवीज बनाते हैं, जिन्हें दर्शक देखना पसंद करते हैं। मैं अभी 2-3 और तेलुगु फिल्मों पर काम कर रही हूं। हालांकि, मुझे हिंदी सिनेमा से भी कोई परहेज नहीं है, मैं तेलुगु इंडस्ट्री और बॉलीवुड की बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं।"

    कब रिलीज होगी द राजा साहब

    प्रभास स्टारर द राजा साहब की रिलीज डेट बीते समय में काफी बार बदली है। लेकिन अब ये मूवी पूरे तौर से सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। द राजा साहब आने वाले शुक्रवार यानी 9 जनवरी से बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। इस मूवी में जरीना वहाब ने प्रभास की दादी की भूमिका को निभाया है, जिसके इर्द-गिर्द मूवी की पूरी कहानी घूमती हुई नजर आएगी। इसका अंदाजा आप द राजा साहब के ट्रेलर को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें- Malavika Mohanan ने ठुकराई थी बड़े साउथ हीरो की फिल्म, मेकर्स ने बनाया था एक्ट्रेस पर दबाव?