Malavika Mohanan ने ठुकराई थी बड़े साउथ हीरो की फिल्म, मेकर्स ने बनाया था एक्ट्रेस पर दबाव?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मालविका मोहनन (Malavika Mohanan) का नाम जरूर शामिल होगा। हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के दौरान मालविका ने ये खुलासा किया है कि उन्हें एक बडे़ साउथ सुपरस्टार की फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन किसी कारण से उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। बाद में मेकर्स ने उन्हें मानने की काफी कोशिश भी की थी। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने अपने बयान में क्या कहा है।

मालविका ठुकराई थी फिल्म अक्सर कलाकारों को एक भूमिका में दिखने के बाद टाइपकास्ट कर लिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था युघ्रा अभिनेत्री मालविका मोहनन के साथ। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान मालविका ने बताया है- ''मुझे तमिल में पहली फिल्म पेटा आफर हुई थी जिसका निर्देशन कार्तिक सुब्बराज ने किया था। उन्होंने मेरी फिल्म बियांड द क्लाउड देखी थी। कार्तिक प्रख्यात फिल्ममेकर हैं । फिल्म में मेरा पात्र लीड नहीं था, लेकिन अच्छा था।

रोल मुझे खास पसंद नहीं आया। उन्होंने बड़े हीरो का नाम बताया। मैंने विनम्रता से मना कर दिया । उन्होंने कहा कि यह बेस्ट फिल्म है। आपने पेटा में संक्षिप्त भूमिका की थी। आपको उससे बड़ी भूमिका नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं इस कारण से कोई फिल्म नहीं करूंगी। उसके बाद थलपति विजय की फिल्म मास्टर मिली। मैंने उसे किया। लोग राय देते हैं कि फलां तरह की फिल्म करो, खुद को ऐसे पोजिशन करो। इन चीजों से गुजरने के बाद मुझे लगता है कि अपने दिल की सुनो।''