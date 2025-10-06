फ्लॉप नहीं, बॉक्स ऑफिस पर हिट थी Akshay Kumar की 'तीस मार खां', 15 साल पहले इतने करोड़ की हुई थी कमाई

फराह खान के निर्देशन में बनी कॉमेडी फिल्म तीस मार खां (Tees Maar Khan) में अक्षय कुमार अक्षय खन्ना और कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म आज भी दर्शकों को काफी पसंद आती है। लोग इसे फ्लॉप मानते थे लेकिन यह फ्लॉप नहीं बल्कि हिट थी। जानिए इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2010 में रिलीज हुई अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर तीस मार खां (Tees Maar Khan) कॉमेडी ड्रामा थी जिसका निर्देशन कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) ने किया था। खराब रेटिंग के साथ फिल्म को हमेशा से ही फ्लॉप माना गया। मगर अब फराह ने रिवील किया है कि तीस मार खां फ्लॉप नहीं थी।

तीस मार खां को भले ही IMDb की तरफ से 2.9 रेटिंग मिली हो, लेकिन आज भी यह अक्षय की बेस्ट कॉमेडी मूवीज में गिनी जाती है। फिल्म को क्लासिक कल्ट का दर्जा मिला। फिल्म में कटरीना का आइटम सॉन्ग शीला की जवानी आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना 15 साल पहले था।