फ्लॉप नहीं, बॉक्स ऑफिस पर हिट थी Akshay Kumar की 'तीस मार खां', 15 साल पहले इतने करोड़ की हुई थी कमाई
फराह खान के निर्देशन में बनी कॉमेडी फिल्म तीस मार खां (Tees Maar Khan) में अक्षय कुमार अक्षय खन्ना और कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म आज भी दर्शकों को काफी पसंद आती है। लोग इसे फ्लॉप मानते थे लेकिन यह फ्लॉप नहीं बल्कि हिट थी। जानिए इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2010 में रिलीज हुई अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर तीस मार खां (Tees Maar Khan) कॉमेडी ड्रामा थी जिसका निर्देशन कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) ने किया था। खराब रेटिंग के साथ फिल्म को हमेशा से ही फ्लॉप माना गया। मगर अब फराह ने रिवील किया है कि तीस मार खां फ्लॉप नहीं थी।
तीस मार खां को भले ही IMDb की तरफ से 2.9 रेटिंग मिली हो, लेकिन आज भी यह अक्षय की बेस्ट कॉमेडी मूवीज में गिनी जाती है। फिल्म को क्लासिक कल्ट का दर्जा मिला। फिल्म में कटरीना का आइटम सॉन्ग शीला की जवानी आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना 15 साल पहले था।
फ्लॉप नहीं थी तीस मार खां मूवी
तीस मार खां आज के दर्शकों को काफी पसंद है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। मगर ऐसा नहीं है। कथित तौर पर 45 करोड़ रुपये में बनी ट्विंकल खन्ना निर्मित फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फराह खान ने इसे फ्लॉप बताने पर करारा जवाब दिया है।
तीस मार खां को फ्लॉप बताने पर भड़कीं फराह
दरअसल, सोशल मीडिया पर ग्लैमशेम नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने तीस मार खां मूवी के एक सीन का क्लिप शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "एक फ्लॉप मूवी जिसे मैं सीक्रेटली पसंद करता हूं।" इस वीडियो पर कमेंट करने से फराह खुद को रोक नहीं पाईं। रेडिट यूजर के मुताबिक, डायरेक्टर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, "आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसने उस वक्त 60 करोड़ रुपये कमाए थे। यह फ्लॉप नहीं थी, बस इसे बर्बाद कर दिया गया था।"
Farah Khan about Tees Maar Khan's box office business
फराह की असफलता से खुश थे लोग
फराह खान ने कुछ समय पहले अपने यूट्यूब व्लॉग में रकुल प्रीत सिंह और उनके पति जैकी भगनानी के साथ बातचीत में तीस मार खां के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, "मुझे याद है कि तीस मार खाँ की रिलीज़ के दौरान, फिल्म इंडस्ट्री में सचमुच जश्न का माहौल था। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, वे कहते थे, 'अभी आई ना लाइन पर।' हमारी इंडस्ट्री में, आपकी सफलता से ज़्यादा, लोग दूसरों की असफलता पर खुश होते हैं।"
