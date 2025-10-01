Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ज्यादा उड़ो मत...' फोटो लेते समय बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था दिलीप, Farah Khan ने लगा दी डांट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:36 PM (IST)

    बॉलीवुड फिल्म निर्माता फराह खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने कुक दिलीप को पोज देने के दौरान डांट लगा रही हैं। कोरियोग्राफर कहती हैं ज़्यादा उड़ो मत। फराह ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुनव्वर फारुकी और आशीष चंचलानी के साथ एक नया शो लॉन्च किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुनव्वर और आशीष के साथ फराह खान (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान के साथ उनके कुक दिलीप को भी सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जाता है। फराह यूट्यूब पर फूड व्लॉग चलाती हैं जिसमें वो अपने कुक के साथ सेलेब्स के घर जाती हैं और नई डिशेज बनाना सीखती हैं। लोग फराह से ज्यादा उनके कुक दिलीप को पूछते हैं। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर फैंस शायद थोड़े से नाराज हो जाएं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुनव्वर और आशीष के साथ दिया पोज

    दरअसल फिल्म निर्माता दिलीप को धक्का देकर किनारे कर रही है। फराह ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर 'आंटी किसको बोला?' नाम से एक नया शो लॉन्च किया है और इसके एक एपिसोड में आशीष चंचलानी और मुनव्वर फारुकी भी उनके साथ शामिल हुए। पैप स्पॉटिंग के दौरान, दिलीप ने फ्रेम में घुसने की कोशिश की, तभी फराह को यह कहते हुए सुना गया,"बीच में मत आना... ज़्यादा उड़ो मत।"

    यह भी पढ़ें- 8 घंटे शिफ्ट के लिए Deepika Padukone को फराह खान ने मारा ताना, कहा- 'उसको शो पर आने का टाइम नहीं'

    फराह ने लगाई दिलीप को फटकार

    फराह की यह रील एक सोशल मीडिया पेज द्वारा शेयर की गई थी और रील पर लिखा था, "रील बनाम रियलिटी, फराह ने दिलीप से कहा 'बीच में नहीं...ज्यादा उड़ो मत।' इस पोस्ट ने फराह का ध्यान खींचा, जिन्होंने इसे जाने नहीं दिया और एडमिन पर पलटवार करने का फैसला किया। कमेंट सेक्शन में,फराह ने इसका जवाब दिया, "यह महत्वपूर्ण है कि कोई बहुत घमंडी न हो। मैं अपने बेटे से भी यही कहूंगी। मेहमान हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है।"

    किसी यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

    इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, फराह खान मुनव्वर फारुकी और आशीष चंचलानी के साथ अपनी चमकदार मुस्कान बिखेरते हुए पोज़ देती नजर आ रही हैं। इसके तुरंत बाद, निर्देशक-कोरियोग्राफर कुक दिलीप को तीनों के साथ पोज देने के लिए आमंत्रित करती हैं। वह पैपराजी से कहती हैं, "भाई एक मिनट, और दिलीप की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, "आजा, असली स्टार यही है।"

    सबने किया दिलीप का स्वागत

    फराह की ही तरह, मुनव्वर और आशीष भी उनका स्वागत करते हुए नजर आए। फोटोग्राफर्स कहते हैं,"अरे अरे दिलीप भाई आ गए।" लेकिन जब दिलीप बीच में खड़े होना चाहते थे, तो प्रोड्यूसर ने अपने मजेदार अंदाज में उनसे कहा, "ज्यादा उड़ो मत," जिससे वहां मौजूद बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं।

    यह भी पढ़ें- 'सबके लिए महल और खुद...'Farah Khan ने की सलमान खान से रामदेव बाबा की तुलना, दिखाया उनका लाखों का कमंडल