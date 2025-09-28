8 घंटे शिफ्ट के लिए Deepika Padukone को फराह खान ने मारा ताना, कहा- 'उसको शो पर आने का टाइम नहीं'
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) इन दिनों अपनी शिफ्ट डिमांड को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) ने शिफ्ट डिमांड को लेकर दीपिका को तंज मारा है। वह कुक दिलीप के साथ रोहित सरफ के घर गई थीं। जानिए उन्होंने क्या कहा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्पिरिट और कल्कि पार्ट 2 से निकाली गईं दीपिका पादुकोण इन दिनों शिफ्ट डिमांड को लेकर काफी चर्चा में हैं। कुछ सेलेब्स ने उनकी शिफ्ट डिमांड के लिए उन्हें ट्रोल भी किया। फराह खान (Farah Khan) ने भी एक पुराने व्लॉग में दीपिका का नाम लिए बिना 8 घंटे शिफ्ट डिमांड के लिए तंज कसा था।
अब एक बार फिर फराह ने खुलकर दीपिका पादुकोण पर तंज कसा है। उन्होंने उनका नाम लिया और बताया कि वह सिर्फ 8 घंटे ही शिफ्ट करती हैं और उनके लिए एक्ट्रेस के पास टाइम नहीं है।
फराह खान ने कसा दीपिका पर तंज!
हुआ यूं कि फराह खान रोहित सरफ के घर आईं। उन्होंने बताया कि रोहित की मां ने उन्हें एक साल तक इसका इंतजार करवाया है। मजाकिया अंदाज में फराह ने दीपिका का नाम लेकर रोहित और उनकी मां से कहा, "हां इतना टाइम तो दीपिका पादुकोण ने नहीं लगाया मुझे हां बोलने में।" इसके बाद दिलीप उनसे पूछते हैं कि दीपिका उनके शो में कब नजर आएंगी।
यह सुनकर फराह ने 8 घंटे शिफ्ट का जिक्र किया। फराह ने कहा, "जिस दिन तू गांव जाएगा उस दिन आएगी।" फिर उन्होंने कहा, "दीपिका पादुकोण अब सिर्फ 8 घंटे शूट करती हैं। उसको शो पर आने का टाइम नहीं है।"
दीपिका पादुकोण का शिफ्ट विवाद
बता दें कि दीपिका पादुकोण को इसी साल पहले संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से बाहर कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने मेकर्स से 8 घंटे की शिफ्ट और फिल्म में प्रॉफिट शेयर की डिमांड की थी। फिर कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 से निकाले जाने के बाद भी यही खबर आई थी कि दीपिका ने 8 घंटे शिफ्ट में काम करने की डिमांड की है। कुछ सेलिब्रिटीज दीपिका का सपोर्ट करते हुए नजर आए और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया।
दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्में
खैर, तमाम विवादों के बावजूद दीपिका पादुकोण के पास फिल्मों की कमी नहीं है। वह शाह रुख खान के साथ आगामी फिल्म किंग में नजर आएंगी। इसके अलावा उनके पास एटली की एक फिल्म भी है जिसमें वह अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगी।
