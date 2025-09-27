Deepika Padukone की बेटी दुआ की खातिर मुंबई आएगा हॉलीवुड स्टार, कल्कि 2 से आउट होते ही मिला गोल्डन चांस?
दीपिका पादुकोण पिछले कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। शिफ्ट टाइमिंग को लेकर उन पर कई सवाल खड़े किए गए। कल्कि 2 और प्रभास की स्पिरिट से भले ही उन्हें भले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो लेकिन अब अपनी शर्तों पर वह अपनी दूसरी हॉलीवुड फिल्म के लिए तैयार हैं।
जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। भले ही रास्ते में कितनी दिक्कत क्यों न आए, आगे बढ़ते रहना है। यही मंत्रा है दीपिका पादुकोण की जिंदगी का, जो पिछले काफी समय से विवादों में घिरी हुई हैं। दरअसल, दुआ के जन्म के बाद 'ओम शांति ओम' एक्ट्रेस 8 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं करना चाहती हैं। जिसकी वजह से उनके हाथ से दो बड़ी फिल्में चली गईं।
संदीप रेड्डी वांगा ने तो उन पर इनडायरेक्टली निशाना साधते हुए एक्ट्रेस को अनप्रोफेशनल कहकर प्रभास स्टारर फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर कर दिया था और मूवी में उनकी जगह तृप्ति डिमरी को ले लिया।कुछ दिनों पहले कल्कि 2 के मेकर्स ने भी दीपिका पादुकोण को 20 दिन की शूटिंग के बावजूद फिल्म से आउट कर दिया। हालांकि, इन दोनों फिल्मों से बाहर होने के बावजूद दीपिका पादुकोण के पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। किंग के अलावा जल्द ही वह अपनी शर्तों के आधार पर अपनी दूसरी हॉलीवुड फिल्म के लिए तैयार हैं।
ये है दीपिका पादुकोण की दूसरी हॉलीवुड फिल्म
जागरण से मुंबई के संवाददाता की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका पादुकोण की एक करीबी दोस्त के अनुसार अब उन्होंने काम को संभालने के लिए हॉलीवुड की शीर्ष एजेंसियों में से एक को नियुक्त किया है। वैसे हॉलीवुड में काम करने के बारे में सोचना, दीपिका के लिए नया नहीं है। साल 2017 में दीपिका ने अभिनता विन डीजल के साथ हॉलीवुड फिल्म एक्सएक्सएक्स : रिटर्न आफ जेडर केज से अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में कदम रखा था।
दीपिका अगली फिल्म जो हॉलीवुड में करने वाली हैं, वह एक्सएक्सएक्स : रिटर्न आफ जेडर केज की ही सीक्वल होगी, जिसमें वह एक बार फिर मुख्य अभिनेत्री की ही भूमिका में लौटेंगी।
बेटी दुआ के लिए मुंबई से बाहर नहीं जाएंगी दीपिका
हॉलीवुड स्टार विन डीजल के साथ वह इस फिल्म को मुंबई में शूट करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह लोकेशन दीपिका पादुकोण के कहने पर ही तय किया गई है, क्योंकि उनकी बेटी दुआ अभी छोटी हैं, ऐसे में वह देश से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। एक्शन से भरपूर यह फिल्म मुंबई में ही स्टार्ट टू फिनिश पूरी की जाएगी।
विन डीजल की ट्रिपल एक्स अलावा दीपिका पादुकोण को इससे 'द व्हाइट लोटस' शो के तीसरे सीजन का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने मातृत्व को प्राथमिकता देने के चलते वह ठुकरा दिया था। फिलहाल किंग' के साथ उनकी और शाह रुख की जोड़ी 9वीं बार स्क्रीन पर लौट रही है, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं।
