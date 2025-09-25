Kalki Part 2 से निकाले जाने से पहले Deepika Padukone ने कर ली थी 20 दिन शूटिंग, नहीं थी इस चीज की उम्मीद

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) पिछले कुछ वक्त से लाइमलाइट में हैं और इसकी वजह बैक-टू-बैक दो फिल्मों से उनका निकाला जाना है। सबसे शॉकिंग कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से उन्हें निकाला जाना है। अब खबर आ रही है कि दीपिका ने कल्कि पार्ट 2 की शूटिंग भी कर ली थी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कल्कि 2898 एडी में मुख्य भूमिका निभाने वालीं दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को नाग अश्विन निर्देशित ब्लॉकबस्टर मूवी से बाहर कर दिया गया है। काफी समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें फिल्म से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस खबर की पुष्टि भी हो गई है।

कल्कि के मेकर्स ने खुद एक पोस्ट के जरिए रिवील किया है कि अब दीपिका पादुकोण फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। यूं तो उन्होंने साफतौर पर इसका कारण नहीं बताया है लेकिन 'कल्कि कमिटमेंट और उससे भी कहीं ज्यादा की हकदार' के कमेंट ने हर किसी को दंग कर दिया गया।

दीपिका को था इस बात का यकीन इसके बाद खबर आई कि दीपिका पादुकोण की फीस में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी और 7 घंटे की शिफ्ट डिमांड के चलते उन्हें फिल्म से बाहर किया गया है। अब एक नई खबर आ रही है कि अभिनेत्री ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका को यकीन था कि उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी सैलरी में 25 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी की मांग की थी। मगर जब उनके मैनेजमेंट ने बातचीत शुरू हुई तो चीजें बदल गईं।