मम्मी बनने जा रहीं कटरीना कैफ को Akshay Kumar ने दी ये बड़ी सलाह, क्या अमल करेंगी बॉलीवुड की 'शीला'?

Katrina Kaif Pregnency विक्की कौशल और कटरीना कैफ की जिंदगी में जल्द ही एक नन्हें मेहमान आने वाला है। हाल ही में कटरीना कैफ ने जब बेबी बंप के साथ अपनी क्यूट फोटो शेयर की तो उनके फेवरेट को-स्टार अक्षय कुमार ने मुबारकबाद देने के साथ-साथ सलाह भी दे दी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 9 दिसंबर 2021 में शादी के बंधन में बंधे कटरीना कैफ और विक्की कौशल अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बीते दिनों ही कटरीना कैफ ने बेबी बंप के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर करते हुए अपनी खुशी फैंस के साथ बांटी थी।

इस तस्वीर में विक्की ने कटरीना कैफ के बेबी बंप पर हाथ रखा हुआ है और दोनों बड़े प्यार से एक्ट्रेस की बेली की तरफ देख रहे हैं। कपल की इस फोटो को देखने के बाद जहां कई फैंस भावुक हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ आधे से ज्यादा इंडस्ट्री ने कटरीना कैफ और विक्की कौशल को कमेंट बॉक्स में बधाई दी। बधाई देने वालों की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुबारकबाद ही नहीं दी, बल्कि इसके साथ माता-पिता बनने जा रहे कटरीना-विक्की को बेबी को लेकर एक सलाह भी दी।

अक्षय कुमार की ये सलाह मानेंगी कटरीना कैफ? कटरीना कैफ कई मौकों पर ये कह चुकी हैं कि अक्षय कुमार उनके फेवरेट को-स्टार हैं। यहां तक की वह 2 बार बिग बॉस (Bigg Boss) के मंच पर आईं और जब सलमान खान ने उनके फेवरेट को-स्टार के बारे में पूछा तो तपाक से कटरीना कैफ ने जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) एक्टर अक्षय कुमार का नाम लिया।