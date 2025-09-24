मम्मी बनने जा रहीं कटरीना कैफ को Akshay Kumar ने दी ये बड़ी सलाह, क्या अमल करेंगी बॉलीवुड की 'शीला'?

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:51 PM (IST)

    Katrina Kaif Pregnency विक्की कौशल और कटरीना कैफ की जिंदगी में जल्द ही एक नन्हें मेहमान आने वाला है। हाल ही में कटरीना कैफ ने जब बेबी बंप के साथ अपनी क्यूट फोटो शेयर की तो उनके फेवरेट को-स्टार अक्षय कुमार ने मुबारकबाद देने के साथ-साथ सलाह भी दे दी।

    अक्षय कुमार ने कटरीना कैफ को बधाई के साथ दी ये सलाह/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 9 दिसंबर 2021 में शादी के बंधन में बंधे कटरीना कैफ और विक्की कौशल अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बीते दिनों ही कटरीना कैफ ने बेबी बंप के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर करते हुए अपनी खुशी फैंस के साथ बांटी थी।

    इस तस्वीर में विक्की ने कटरीना कैफ के बेबी बंप पर हाथ रखा हुआ है और दोनों बड़े प्यार से एक्ट्रेस की बेली की तरफ देख रहे हैं। कपल की इस फोटो को देखने के बाद जहां कई फैंस भावुक हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ आधे से ज्यादा इंडस्ट्री ने कटरीना कैफ और विक्की कौशल को कमेंट बॉक्स में बधाई दी। बधाई देने वालों की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुबारकबाद ही नहीं दी, बल्कि इसके साथ माता-पिता बनने जा रहे कटरीना-विक्की को बेबी को लेकर एक सलाह भी दी।

    अक्षय कुमार की ये सलाह मानेंगी कटरीना कैफ? 

    कटरीना कैफ कई मौकों पर ये कह चुकी हैं कि अक्षय कुमार उनके फेवरेट को-स्टार हैं। यहां तक की वह 2 बार बिग बॉस (Bigg Boss) के मंच पर आईं और जब सलमान खान ने उनके फेवरेट को-स्टार के बारे में पूछा तो तपाक से कटरीना कैफ ने जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) एक्टर अक्षय कुमार का नाम लिया। 

    जल्द ही बेबी का स्वागत करने जा रही कटरीना कैफ ने जिसे ही ये गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की, तभी अक्षय कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा, "कटरीना और विक्की मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूं। तुम्हें जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे माता-पिता बनोगे। बस बेबी को इंग्लिश और पंजाबी एक समान सिखाना। ढेर सारा प्यार और दुआएं. जय महादेव"। 

    इन सितारों ने भी किया विश

    अक्षय कुमार कमेंट बॉक्स में भी अपना विटी दिखाने से पीछे नहीं रहे। कई फैंस तो उनके इस कमेंट पर ये तक कह रहे हैं कि हमें 'नमस्ते लंदन' की याद आ गई, जहां कटरीना कैफ थी तो पंजाबी, लेकिन उन्हें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी बोलना आता था। 

    अक्षय कुमार के अलावा दीपिका पादुकोण ने नजर वाला इमोजी कमेंट बॉक्स में पोस्ट किया। उनके अलावा अनुष्का शर्मा, मिनी माथुर, रिया कपूर, आयुष्मान खुराना, सिद्धांत चतुर्वेदी, तब्बू, श्वेता बच्चन सहित कई सितारों ने उन्हें बधाई दी। 

