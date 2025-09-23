Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुशखबरी! Katrina Kaif ने कर दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बेबी बंप के साथ शेयर की इंस्टाग्राम पर क्यूट फोटो

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:27 PM (IST)

    Katrina Kaif Baby Bump कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी को लेकर एक लंबे समय से मीडिया में चर्चा थी। अब ये खुशखबरी खुद बॉलीवुड की टाइग्रेस ने फैंस को दे दी है। कटरीना कैफ ने बेबी बंप के साथ एक फोटो शेयर करते हुए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग के बारे में बताया।

    prefferd source google
    Hero Image
    कटरीना कैफ ने बेबी बंप के साथ शेयर की फोटो/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बाद अब बॉलीवुड के मोस्ट लवेबल कपल कटरीना कैफ (Katrina Kaif Pregnent) और विक्की कौशल अपनी जिंदगी के एक नए फेज में कदम रखने के लिए तैयार हैं। बीते दिनों जब कटरीना कैफ विक्की कौशल के साथ फेरी से अलीबाग जा रही थीं, तो उस दौरान सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबर उड़ी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनकी एक और तस्वीर सामने आई थी, जिसमें कटरीना कैफ बेबी बंप के साथ फोटोशूट करवा रही थीं। पहले भी एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबरें उड़ती रही हैं, ऐसे में फैंस के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि, अब खुद कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने एक बेहद ही प्यारी तस्वीर के साथ ये कन्फर्म कर दिया है कि वह जल्द ही दो से तीन होने वाले हैं। 

    कटरीना कैफ ने बेबी बंप के साथ शेयर की फोटो 

    कटरीना कैफ ने पति विक्की कौशल के साथ अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए प्रेग्नेंसी की न्यूज को कन्फर्म किया है। कटरीना कैफ ने एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें उनका बेबी बंप काफी साफ दिखाई दे रहा है और विक्की कौशल ने उस पर हाथ रखा है। इस फोटो में कटरीना के चेहरे का नूर गजब ही लग रहा है। 

    यह भी पढ़ें- बेबी बंप के साथ 'प्रेग्नेंट' Katrina Kaif की नई तस्वीर हुई वायरल, फैंस बोले- 'बस इसी का इंतजार था'

    फोटोज को शेयर करते हुए कटरीना कैफ ने कैप्शन में लिखा, "हम अपनी जिंदगी का बेस्ट चैप्टर शुरू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा दिल खुशी और ग्रेटीट्यूड से भर गया है"। इसके साथ ही उन्होंने हैंड फोल्ड के साथ एक इमोजी शेयर किया और कैप्शन में ॐ लिखा। 

    सितारों से लेकर फैंस के कमेंट की आई बाढ़ 

    जैसे ही कटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर की, बधाइयों का तांता लग गया। कटरीना-विक्की की दोस्त और एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने लिखा, "मुझे खुशी के मारे चिल्लाना और रोना दोनों ही सेम टाइम पर आ रहा है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ आई लव यू गाइज"। कटरीना की दोस्त मिनी माथुर ने लिखा, "चलो, अब हम राहत की सांस ले सकते हैं"। 

    वरुण धवन ने लिखा, "मेरा दिल प्यार से भर गया है"। राजकुमार राव ने लिखा, "तुम दोनों को बहुत-बहुत बधाई"। इसके अलावा रिया कपूर, आयुष्मान खुराना, मनीष पॉल, अनुषा दांडेकर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जोया अख्तर, भूमि पेड्नेकर, अंशुला कपूर, अंगद बेदी, अतुल अग्निहोत्री सहित कई सितारों ने उन्हें विश किया। वहीं फैंस भी काफी भावुक हो गए। विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने एक-दूसरे को डेट करने के बाद 9 दिसंबर 2021 में शादी की थी। 

    यह भी पढ़ें- बेबी बंप के साथ 'प्रेग्नेंट' Katrina Kaif की नई तस्वीर हुई वायरल, फैंस बोले- 'बस इसी का इंतजार था'