Sunny Deol के बढ़े भाव! Border 2 के लिए एक्टर ले रहे हैं इतनी फीस, जानकर लगेगा 440 वोल्ट का झटका?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्शन हीरो कहे जाने वाले सनी देओल (Sunny Deol) दशकों से सिनेमा पर राज कर रहे हैं। उनके ढाई किलो हाथ का दम उनकी फिल्मों की सक्सेस से साफ झलकता है। जाट के बाद अभिनेता बॉर्डर 2 (Border 2) के साथ लौट हे हैं और फिल्म की रिलीज से पहले ही उनकी फीस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

बॉर्डर 2 जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। साल 1997 में यह वॉर ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। अब 28 साल बाद सनी देओल की सीक्वल में नए कास्ट के साथ वापसी हुई है। फिल्म में सनी के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारे अहम भूमिका निभा रहे हैं।

सनी देओल ने बढ़ाई पांच गुना फीस? फिर से बॉर्डर में सनी देओल को देखने के लिए फैंस उत्साहित है। हाल ही में फिल्म का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ है, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है। इस बीच एक बार फिर फिल्मी गलियारों में सनी की फीस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वह गदर 2 से पांच गुना ज्याद फीस ले रहे हैं।