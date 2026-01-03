Sunny Deol नहीं भुला पा रहे हैं ये गम, Border 2 सॉन्ग लॉन्च पर कहा-मेरा दिमाग हिला हुआ है

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर 2 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में ओरिजिनल स्टार सनी देओल को इस बार वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ ज्वाइन करने वाले हैं। 1971 के भारत-पाक युद्ध पर बेस्ड बॉर्डर 2 का कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने टीजर रिलीज किया था और बीते दिन फिल्म का पहला गाना 'घर कब आओगे' रिलीज किया गया।

जैसलमेर में BSF जवानों के बीच इस गाने को लॉन्च करते वक्त सनी देओल एक बार फिर से काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने रुआंसी आवाज में सबसे बातचीत की और अपना दर्द बयां किया। बॉर्डर 2 के गाने के लॉन्च पर सताई पिता की याद जैसलमेर में BSF जवानों के बीच हुए इस इवेंट में भावुक सनी देओल ने सबसे पहले सभी का हाल चाल लिया और कहा, "कैसे हैं आप लोग? मैं आपके परिवार का हिस्सा ही हूं, जब से मैंने बॉर्डर की है। मैंने 1997 में बॉर्डर की थी,क्योंकि मैंने जब अपने पापा की फिल्म 'हकीकत' देखी थी तो वह मुझे बहुत प्यारी लगी थी। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन जब मैं एक्टर बना तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पापा की तरह फिल्म करूंगा।"