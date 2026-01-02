Language
    Border 2 Song: बॉर्डर पर जवानों की दहाड़ के बीच रिलीज हुआ गाना, 5 दिग्गज सिंगर्स की आवाज खड़े कर देगी रोंगटे

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:37 PM (IST)

    सनी देओल-वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म के टीजर के बाद हाल ही में मेकर्स ने ...और पढ़ें

    बॉर्डर 2 का पहला गाना हुआ रिलीज

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर-2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। 'धुरंधर' और 'इक्कीस' के बाद इस वॉर ड्रामा फिल्म के लिए फैंस पलके बिछाए बैठे हैं। मेकर्स ने कुछ दिनों पहले ही
    'बॉर्डर-2' का टीजर रिलीज किया था, जिसे देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए थे।

    अब हाल ही में सनी देओल (Sunny Deol), दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी की वॉर ड्रामा फिल्म का मेकर्स ने रिलीज कर दिया है, जिसे सुनते ही आप की आंखों से झमाझम आंसू बहने लगेंगे और कई पुरानी यादों में आप डूब जाएंगे।

    बॉर्डर 2 का रिलीज हुआ पहला गाना

    बॉर्डर 2 का पहला गाना म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अनु मलिक ने अपने आधिकारिक Youtube चैनल पर डाला है। ये गाना 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' के गाने 'घर कब आओगे' का नया वर्जन है। इस गाने को टीम और सिंगर सोनू निगम ने जैसलमेर में बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड (BSF) जवानों की मौजूदगी में भारत-पाकिस्तान की सीमा के पास रिलीज किया गया।

    अगर आप ये सोच रहे हैं कि गाना बिल्कुल पुराना है, तो इस आपको बता दें कि इस देशभक्ति गीत को अनु मलिक ने नए लिरिक्स और फ्लेवर दिया है। हालांकि, उन्होंने इस गाने का भाव नहीं बदला है। मेकर्स ने अभी फिलहाल इस गाने का सिर्फ ऑडियो वर्जन रिलीज किया है।

    30 साल बाद इस गाने को गाकर भावुक हुए सोनू निगम

    सोनू निगम ने जैसलमेर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "ये बहुत ही इमोशनल डे है, क्योंकि हम ये गाना आज गा रहे हैं, जो हमने 30 साल पहले गाया था। बॉर्डर 2 का 'घर कब आओगे' का नया वर्जन सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ और रूप सिंह राठोर ने गाया है। इसके लिरिक्स जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। गाने का कम्पोजिशन अनु मलिक और मिथुन ने किया है।

    ani

    Photo Credit- ANI

    बॉर्डर 2 की रिलीज डेट की बात करे तो ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। जहां पहला पार्ट कारगिल युद्ध पर बेस्ड था, तो वहीं बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान की है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों साथ आई थीं और दुश्मनों का सामना किया था।

