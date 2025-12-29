Ghar Kab Aaoge Teaser: 28 साल बाद फिर आया वो संदेशा, Border 2 का नया गाना पहुंचाएगा दिल को सुकून

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लगभग 28 साल के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वही जोश और वही जज्बा दिखाई देने वाला है। जेपी दत्ता की बॉर्डर उन फिल्मों में आती है, जिन्हें दर्शकों ने हाथोंहाथ लिया। अब सालों बाद इसका अगला पार्ट बॉर्डर 2 आने वाला है। बॉर्डर 2 को लेकर इन दिनों फैंस के बीच खास उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म के टीजर के बाद अब फिल्म का गाना रिलीज किया गया है।

घर कब आओगे का दमदार टीजर रिलीज हाल ही में 'बॉर्डर 2' (Border 2) के पहले गाने का टीजर रिलीज किया गया है और इस गाने का नाम है 'घर कब आओगे' (Ghar Kab Aaoge Teaser)। ये वही गाना है जो आज भी हर किसी की जुबान पर है। 28 साल पहले भी जब ये गाना आया, तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया और आज भी इसे पसंद करते हैं।

अब इसी गाने का एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज हुआ है। हालांकि इस बार म्यूजिक में बस थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसे रिलीज किया जा रहा है। वहीं पहले गाने का नाम 'संदेशे आते हैं' (Sandese Aate Hai Song) था, जिसे अब बदलकर घर 'कब आओगे' (Ghar Kab aaoge song) कर दिया गया है।