Ghar Kab Aaoge Teaser: 28 साल बाद फिर आया वो संदेशा, Border 2 का नया गाना पहुंचाएगा दिल को सुकून
Border 2 New Song Teaser: हाल ही में 'बॉर्डर 2' (Border 2) के पहले गाने का टीजर रिलीज किया गया है और इस गाने का नाम है 'घर कब आओगे' (Ghar Kab Aaoge Te ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लगभग 28 साल के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वही जोश और वही जज्बा दिखाई देने वाला है। जेपी दत्ता की बॉर्डर उन फिल्मों में आती है, जिन्हें दर्शकों ने हाथोंहाथ लिया। अब सालों बाद इसका अगला पार्ट बॉर्डर 2 आने वाला है। बॉर्डर 2 को लेकर इन दिनों फैंस के बीच खास उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म के टीजर के बाद अब फिल्म का गाना रिलीज किया गया है।
घर कब आओगे का दमदार टीजर रिलीज
हाल ही में 'बॉर्डर 2' (Border 2) के पहले गाने का टीजर रिलीज किया गया है और इस गाने का नाम है 'घर कब आओगे' (Ghar Kab Aaoge Teaser)। ये वही गाना है जो आज भी हर किसी की जुबान पर है। 28 साल पहले भी जब ये गाना आया, तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया और आज भी इसे पसंद करते हैं।
अब इसी गाने का एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज हुआ है। हालांकि इस बार म्यूजिक में बस थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसे रिलीज किया जा रहा है। वहीं पहले गाने का नाम 'संदेशे आते हैं' (Sandese Aate Hai Song) था, जिसे अब बदलकर घर 'कब आओगे' (Ghar Kab aaoge song) कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें- Border 2 Teaser: जंग का मैदान... घुटनों पर पाकिस्तान... बॉर्डर 2 के नए धमाके के लिए हो जाएं तैयार
4 सिंगर्स ने दी गाने को आवाज
हाल ही में गाने का ये टीजर आया तो लोगों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए। गाना फिल्म के चारों स्टार्स सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी पर फिल्माया गया है। फिल्म के इस गाने को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने इस गाने को अपनी आवाज दी है। बड़ी बात ये है कि सोनू निगम ने ही ओरिजिनल गाना भी गाया है।
सोनू के साथ उस गाने को रूपकुमार राठौर ने भी अपनी आवाज दी थी। हालांकि रूपकुमार इस गाने का हिस्सा नहीं है। हालांकि सोनू ने गाने के नए वर्जन को भी अपनी आवाज दी है। वहीं नयेपन को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने अरिजीत, दिलजीत और विशाल को भी गाने का हिस्सा बनाया है।
बॉर्डर की बात करें तो फिल्म में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध की गाथा को दर्शाया जाएगा। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है।
यह भी पढ़ें- 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले Varun Dhawan पर टूटा दुखों का पहाड़, जिगरी के निधन से टूट गए एक्टर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।