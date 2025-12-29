Language
    Ghar Kab Aaoge Teaser: 28 साल बाद फिर आया वो संदेशा, Border 2 का नया गाना पहुंचाएगा दिल को सुकून

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    Border 2 New Song Teaser: हाल ही में 'बॉर्डर 2' (Border 2) के पहले गाने का टीजर रिलीज किया गया है और इस गाने का नाम है 'घर कब आओगे' (Ghar Kab Aaoge Te ...और पढ़ें

    28 साल बाद आया फिर वही गाना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लगभग 28 साल के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वही जोश और वही जज्बा दिखाई देने वाला है। जेपी दत्ता की बॉर्डर उन फिल्मों में आती है, जिन्हें दर्शकों ने हाथोंहाथ लिया। अब सालों बाद इसका अगला पार्ट बॉर्डर 2 आने वाला है। बॉर्डर 2 को लेकर इन दिनों फैंस के बीच खास उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म के टीजर के बाद अब फिल्म का गाना रिलीज किया गया है।

    घर कब आओगे का दमदार टीजर रिलीज

    हाल ही में 'बॉर्डर 2' (Border 2) के पहले गाने का टीजर रिलीज किया गया है और इस गाने का नाम है 'घर कब आओगे' (Ghar Kab Aaoge Teaser)। ये वही गाना है जो आज भी हर किसी की जुबान पर है। 28 साल पहले भी जब ये गाना आया, तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया और आज भी इसे पसंद करते हैं।

     

    अब इसी गाने का एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज हुआ है। हालांकि इस बार म्यूजिक में बस थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसे रिलीज किया जा रहा है। वहीं पहले गाने का नाम 'संदेशे आते हैं' (Sandese Aate Hai Song) था, जिसे अब बदलकर घर 'कब आओगे' (Ghar Kab aaoge song) कर दिया गया है।

    4 सिंगर्स ने दी गाने को आवाज

    हाल ही में गाने का ये टीजर आया तो लोगों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए। गाना फिल्म के चारों स्टार्स सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी पर फिल्माया गया है। फिल्म के इस गाने को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने इस गाने को अपनी आवाज दी है। बड़ी बात ये है कि सोनू निगम ने ही ओरिजिनल गाना भी गाया है।

    सोनू के साथ उस गाने को रूपकुमार राठौर ने भी अपनी आवाज दी थी। हालांकि रूपकुमार इस गाने का हिस्सा नहीं है। हालांकि सोनू ने गाने के नए वर्जन को भी अपनी आवाज दी है। वहीं नयेपन को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने अरिजीत, दिलजीत और विशाल को भी गाने का हिस्सा बनाया है।

    बॉर्डर की बात करें तो फिल्म में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध की गाथा को दर्शाया जाएगा। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है।

