Border 2 में हुई 90s के दो अभिनेताओं की एंट्री, सनी देओल संग पहले भी पर्दे पर मचा चुके हैं धमाल
Border 2 Cast: अभिनेता सनी देओल की अपमकिंग मूवी बॉर्डर 2 की रिलीज में एक महीने का समय बाकी रह गया है। इससे पहले अब इस देशभक्ति फिल्म में 90 के दशक के ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म बॉर्डर 2 का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सनी देओल (Sunny Deol) की इस देशभक्ति फिल्म में अभिनेता वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम किरदार अदा करते दिखेंगे। हाल ही में बॉर्डर 2 (Border 2) का लेटेस्ट टीजर रिलीज किया गया है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है।
अब बॉर्डर 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया गया है कि बॉर्डर 2 में 90 के दशक के दो बड़े सुपरस्टार्स की एंट्री हुई है, जो पहले भी सनी देओल संग पर्दे पर धमाल मचा चुके हैं। आइए जानते हैं कि वह दोनों कलाकार कौन से हैं।
बॉर्डर 2 में नजर आएंगे ये दो एक्टर
1997 में आई जेपी दत्ता की देशभक्ति वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 28 साल बाद सीक्वल के साथ लौट रही है। इस फिल्म का लेटेस्ट टीजर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन हुआ है और हर तरफ इस मूवी की बातें हो रही हैं।
यह भी पढ़ें- Border 2 Cast: बॉर्डर 2 के लिए हो जाइए तैयार, किसने निभाया किसका किरदार, किस हीरो को मिला पैसा भरमार?
इस बीच बॉर्डर 2 को लेकर अब मिड-डे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सनी देओल की इस अपकमिंग मूवी में अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और सुनील शेट्टी I(Suniel Shetty) भी नजर आएंगे। इसके अलावा पहली बॉर्डर में मथुरा दास की भूमिका निभाने वाले एक्टर सुदेश बेरी भी दिखाई देंगे।
बॉर्डर 2 में ये तीनों अभिनेता कैमियो रोल प्ले करते दिखेंगे, जिसमें इनके पास्ट की कहानी को दर्शाया जाएगा। हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन वास्तव में धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी बॉर्डर 2 का हिस्सा हैं तो यकीनन तौर पर सिनेमाघरों में धमाका देखने को मिलेगा।
मालूम हो कि ये अक्षय खन्ना सनी देओल संग बॉर्डर में नजर आ चुके हैं, जबकि सुनील शेट्टी ने बॉर्डर और लकीर जैसी कई मूवीज में सनी पाजी संग काम किया है।
कब रिलीज होगी बॉर्डर 2
फिल्म बॉर्डर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौर किया जाए इसकी रिलीज डेट की तरफ तो 23 जनवरी 2026 को ये फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। बता दें कि गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए सनी देओल की ये मूवी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती नजर आएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।