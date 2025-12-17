Border 2: सनी देओल की जिस दहाड़ से थर्राया पाकिस्तान, उसके लिए वरुण ने जोड़े डायरेक्टर के हाथ-पैर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी देओल की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है और बॉर्डर 2 तो उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। वॉर ड्रामा फिल्म से वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी के पोस्टर्स के बाद मेकर्स ने 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर फिल्म 'बॉर्डर-2' का टीजर रिलीज किया गया।

2 मिनट 4 सेकंड के बॉर्डर 2 के टीजर में वैसे तो हर एक सीन रोंगटे खड़े करने वाला है, लेकिन सनी देओल का बोला गया एक डायलॉग सीधा फैंस के दिल में उतरा है और वह था 'आवाज कहां तक जानी चाहिए...लाहौर तक'। इस डायलॉग पर टीजर लॉन्च पर जमकर लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन क्या आपको पता है कि ये डायलॉग कभी 'बॉर्डर-2' की स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि वरुण धवन ने निर्देशक को सजेस्ट किया था। क्या थी इस लाइन के पीछे की कहानी, नीचे आर्टिकल में पढ़ें डिटेल्स:

लेह में शूटिंग करते हुए सुना था ये डायलॉग 'लाहौर तक' डायलॉग को बॉर्डर 2 में डालने का आइडिया अनुराग सिंह को कैसे आया इसके बारे में बात करते हुए निर्देशक ने कहा, "हम लोग लेह में शूटिंग कर रहे थे, तो वहां पर आर्मी कैडेट कैंप के एक इंस्ट्रक्टर थे, जो अपने सोल्जर्स को लाइन में खड़ा कर रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनके सोल्जर्स की एनर्जी इतनी हाई नहीं है, उन्होंने तुरंत उनसे कहा, "आवाज क्यों नहीं निकल रही है तुम्हारी? ये आवाज किधर तक जानी चाहिए? वहां पर 100 सोल्जर खड़े हुए थे, जिन्होंने चिल्लाकर कहा 'लाहौर तक'।

सामने रियल मोमेंट देखकर भी नहीं मान रहे थे डायरेक्टर वरुण धवन ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर को डायलॉग फिल्म में डालने के लिए कनवेंस किया, लेकिन वह मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, "सर आमतौर पर फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं डालते, जो स्क्रिप्ट का हिस्सा ना हो। मैं उनसे गुजारिश करता जा रहा था कि असली मोमेंट हमारे सामने है। मैंने रिक्वेस्ट की कि वह इन शब्दों को फिल्म में इस्तेमाल करें, फाइनली वह इसे टीजर में डालने के लिए मान गए"। वरुण धवन ने ये भी बताया कि इस डायलॉग को निर्देशक फिल्म में डाले, इसके लिए उन्हें सनी देओल की मदद भी लेनी पड़ी।