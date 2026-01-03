घर कब आओगे के लॉन्च पर इमोशनल हुए Ahan Shetty, पिता के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा भावुक संदेश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में बॉर्डर 2 का गाना संदेशे आते हैं रिलीज किया गया। इस गाने के साथ फिल्म की कास्ट के साथ-साथ बहुत से लोगों की इमोशनल यादें जुड़ी हुई हैं। गाने में इतनी मिठास है कि ये रोंगटे खड़े कर देने की ताकत रखता है। बॉर्डर 2 में भी इस वजह से इस गाने को रखा गया है और इसे 5 सिंगर्स ने मिलकर गाया है।

बॉर्डर पार्ट 2 का हिस्सा हैं अहान शेट्टी फिल्म में सनी देओल के साथ इस बार वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आएंगे। अब उनके बेटे अहान शेट्टी ने अपने जीवन के एक भावुक पल को याद किया कि कि कैसे बचपन में उनके पिता सुनील शेट्टी फिल्म 'बॉर्डर' के मशहूर गाने 'संदेशे आते हैं' में नजर आए थे और अब वे खुद 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' का हिस्सा बन गए हैं। इस पल को याद कर अहान इमोशन भी हो गए।