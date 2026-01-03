बजा Border 2 का गाना, झूम उठे सभी जवान, आंखों में नमीं और चेहरे पर मुस्कान ला देगा ये Viral Video
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का एंथम 'घर कब आओगे' जैसलमेर में BSF जवानों के बीच लॉन्च किया गया। इस दौरान सोनू निगम ने 'संदेसे आते हैं' गाया। लॉन्च पर ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी देओल की वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' का इंतजार बड़ी ही बेसब्री के साथ हो रहा है। मेकर्स पोस्टर और टीजर के साथ फैंस की बेताबी पहले ही बढ़ा चुके थे, इस बीच ही उन्होंने फिल्म का पहला एंथम गाना 'घर कब आओगे' भी रिलीज कर दिया है।
बॉर्डर 2 के इस एंथम को जैसलमेर में BSF जवानों के बीच रिलीज किया गया, जिसको अटेंड करने के लिए सनी देओल के साथ-साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और इस गाने के सिंगर सोनू निगम और निर्माता भूषण कुमार भी पहुंचे। इस दौरान जैसे ही सिंगर सोनू निगम ने 30 साल के बाद अपनी मधुर आवाज में 'संदेसे आते हैं' गाना शुरू किया, वहां पर मौजूद जवान खुद को नहीं रोक सके और उन्होंने इस गाने पर ऐसी परफॉर्मेंस दी, जो आपके चेहरों पर तो मुस्कान ले आएगी, लेकिन आंखों में नमीं दे आएगी।
BSF जवानों ने चिट्ठी के साथ किया एक्ट
बॉर्डर 2 के गाने घर कब आओगे के लॉन्च की कई झलकियां टी-सीरीज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। पहली वीडियो में जहां सोनू निगम लाइव अपना फेमस गाना गाते हुए दिखाई दिए , जहां हमारे असली हीरोज न सिर्फ मंच पर उनके साथ दिखाई दिए, बल्कि स्टेज के नीचे बैठे हमारे जवानों ने भी उन्हें ज्वाइन किया।
इस इवेंट का असली मोमेंट तो तब देखने को मिला, जब जैसलमेर के इस इवेंट पर BSF जवानों ने इस गाने पर परफॉर्म किया। एक जवान ने इस गाने पर झूमना शुरू किया, उसके बाद एक-एक करके सभी ने उन्हें ज्वाइन किया। वहां उन्होंने
मार्च पास्ट भी की और साथ ही परिवार से मिला एक संदेस किसी जवान का कितना हौसला बढ़ाता है और उन्हें कितनी खुशी देता है, इसका भाव भी उन्होंने पूरे एक्ट के जरिए समझाया।
ये गाना दिल को भारी कर रहा है- यूजर्स
BSF जवानों के इस डांस वीडियो को देखने के बाद लोगों की आंखें नम हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से जवानों के चेहरे पर खुशी है, वह सबके चेहरों पर मुस्कान ला रही है। एक यूजर ने लिखा, "ये गाना बहुत हैविनेस दे रहा है, मतलब एक अजीब से टीस हो रही है"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरे सभी फौजी भाइयों को ढेर सारा प्यार"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप हो तो हम है वरना आपके बिना हम भी नहीं जय हिन्द"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "इनके चेहरों पर स्माइल कितनी अच्छी लगती है"। बॉर्डर 2 की रिलीज डेट की बात करें तो ये मूवी 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
