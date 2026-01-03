बजा Border 2 का गाना, झूम उठे सभी जवान, आंखों में नमीं और चेहरे पर मुस्कान ला देगा ये Viral Video

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी देओल की वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' का इंतजार बड़ी ही बेसब्री के साथ हो रहा है। मेकर्स पोस्टर और टीजर के साथ फैंस की बेताबी पहले ही बढ़ा चुके थे, इस बीच ही उन्होंने फिल्म का पहला एंथम गाना 'घर कब आओगे' भी रिलीज कर दिया है।

बॉर्डर 2 के इस एंथम को जैसलमेर में BSF जवानों के बीच रिलीज किया गया, जिसको अटेंड करने के लिए सनी देओल के साथ-साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और इस गाने के सिंगर सोनू निगम और निर्माता भूषण कुमार भी पहुंचे। इस दौरान जैसे ही सिंगर सोनू निगम ने 30 साल के बाद अपनी मधुर आवाज में 'संदेसे आते हैं' गाना शुरू किया, वहां पर मौजूद जवान खुद को नहीं रोक सके और उन्होंने इस गाने पर ऐसी परफॉर्मेंस दी, जो आपके चेहरों पर तो मुस्कान ले आएगी, लेकिन आंखों में नमीं दे आएगी।