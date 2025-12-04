कंट्रोवर्सी के बीच Smriti Mandhana के साथ शादी करने को तैयार Palash Muchhal? इस पोस्ट से मिला हिंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर-डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) पिछले कुछ वक्त से इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के साथ अपनी शादी टलने की खबरों के चलते चर्चा में हैं। पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। हल्दी, मेहंदी और संगीत का फंक्शन भी हो गया था लेकिन शादी वाले दिन ही स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई और शादी को पोस्टपोन कर दिया गया।

स्मृति को पलाश ने दिया धोखा? शादी पोस्टपोन होने के बाद से ही स्मृति और पलाश को लेकर कई खबरें सामने आईं। यहां तक कि पलाश पर चीट करने का आरोप भी लगा। अब एक नया पोस्ट वायरल हो रहा है जिसके बाद स्मृति और पलाश के फिर से शादी करने की चर्चा हो रही है।

पोस्ट से स्मृति-पलाश की शादी का मिला हिंट? स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी टलने के एक हफ्ते बाद इवेंट कंपनी क्रेयॉन्स एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जो स्टार कपल की शादी की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि, इवेंट ने दोनों में से किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन लोगों का मानना है कि वे कपल के बारे में बात कर रहे हैं।

इवेंट कंपनी ने अपने पोस्ट में कहा, "हम जिंदगी के हर मैच में फिनिश लाइन पार नहीं करते, लेकिन हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही मायने रखती है। हमारी टीम ने खुशी और गर्व के साथ कड़ी मेहनत की और वे सभी जरूर मेंशन के हकदार हैं। जल्द ही मिलेंगे चैंपियन।"