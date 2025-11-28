स्मृति-पलाश के वेडिंग कंट्रोवर्सी में शामिल होने के दावे पर कोरियोग्राफर का रिएक्शन, बोलीं- 'उनके साथ हमारी...'
इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और डायरेक्टर-एक्टर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) शादी पोस्टपोन होने को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस विवाद में दो कोरियोग्राफर का नाम भी सामने आ रहा था जिनमें से एक ने अब रिएक्शन दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई और एक्टर-डायरेक्टर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) इस वक्त अपनी शादी टूटने की खबरों के चलते सुर्खियों में हैं। वह इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के साथ शादी करने वाले थे, लेकिन क्रिकेटर के पिता की तबीयत अचानक खराब होने के चलते शादी पोस्टपोन हो गई।
जैसे ही शादी पोस्टपोन हुई, तभी सोशल मीडिया से स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल संग प्री-वेडिंग और प्रपोजल की सारी फोटोज-वीडियोज डिलीट कर दिए जिससे सोशल मीडिया पर लोग हैरानगी जताने लगे। सोशल मीडिया पर ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि शादी में कोरियोग्राफर्स नंदिता और गुलनाज खान का इस इश्यू से कोई कनेक्शन है।
कोरियोग्राफर का विवाद पर रिएक्शन
अब कोरियोग्राफर गुलनाज खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपने ऊपर लगे इल्जामों पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा, "मैंने देखा है कि मेरे और मेरी दोस्त नंदिका के बारे में बहुत सारे अंदाजे और झूठे दावे किए जा रहे हैं, इसलिए मैं यह साफ करना चाहती हूं कि हमारा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हम किसी को सोशली जानते हैं या उनके साथ हमारी कोई फोटो है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके पर्सनल मामलों से जुड़े हैं। प्लीज, चीजों को इज्जत से रखें और जल्दबाजी में किसी नतीजे पर न पहुंचें। हम आपकी समझ और सपोर्ट की तारीफ करते हैं।"
फिलहाल, अभी तक नंदिका द्विवेदी ने इस विवाद पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है और ना ही स्मृति व पलाश का कोई स्टेटमेंट सामने आया है।
पलाश स्मृति को दे रहे थे धोखा?
बता दें कि स्मृति मंधाना संग पलाश मुच्छल की शादी टूटने के बाद सोशल मीडिया पर कई सारे दावे सामने आए थे। सोशल मीडिया पर मैरी डी कोस्टा नाम की महिला ने पलाश संग अपने चैट्स लीक किए थे। बाद में सफाई देते हुए बताया था कि उनके ये चैट्स महीनों पुराने हैं। इसके बाद से ही पलाश सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे थे।
