स्मृति-पलाश के वेडिंग कंट्रोवर्सी में शामिल होने के दावे पर कोरियोग्राफर का रिएक्शन, बोलीं- 'उनके साथ हमारी...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई और एक्टर-डायरेक्टर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) इस वक्त अपनी शादी टूटने की खबरों के चलते सुर्खियों में हैं। वह इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के साथ शादी करने वाले थे, लेकिन क्रिकेटर के पिता की तबीयत अचानक खराब होने के चलते शादी पोस्टपोन हो गई।

जैसे ही शादी पोस्टपोन हुई, तभी सोशल मीडिया से स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल संग प्री-वेडिंग और प्रपोजल की सारी फोटोज-वीडियोज डिलीट कर दिए जिससे सोशल मीडिया पर लोग हैरानगी जताने लगे। सोशल मीडिया पर ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि शादी में कोरियोग्राफर्स नंदिता और गुलनाज खान का इस इश्यू से कोई कनेक्शन है।