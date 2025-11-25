Smriti Mandhana ने डिलीट कीं शादी से जुड़ीं तस्वीरें, पलक मुच्छल ने दिया नया अपडेट
क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और डायरेक्टर-कंपोजर पलाश मुच्छल (palash mucchal) की शादी को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल था। इसी बीच स्मृति के पिता को हार्टअटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद शादी के सभी फंक्शन्स को रोक दिया गया और स्मृति ने शादी से जुड़ी सारी तस्वीरों को भी डिलीट कर दिया। इसी बीच अब पलक मुच्छल ने शादी को लेकर नया अपडेट दिया है।
एंटरटनेमेंट डेस्क, नई दिल्ली. नजर सच में लगती है....क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और डायरेक्टर-कंपोजर पलाश मुच्छल (palash mucchal) की शादी को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल था। इस शादी को लेकर लंबे वक्त से चर्चाएं हो रहीं थीं, लेकिन अचानक से एक अनहोनी ने दस्तक दी और सबकुछ बदल गया। वह कहते हैं ना कि नजर सच में लगती है और शायद इसी की चर्चा इस वक्त हर कोई कर भी रहा है। दरअसल स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी बस होने ही वाली थी, हल्दी-मेहंकी के फंक्शन भी हो चुके थे लेकिन इसी बीच स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट-अटैक आया और उन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। इसके बाद शादी को टालने की बात सामने आई।
सोशल मीडिया से स्मृति मंधाना ने डिलीट की तस्वीरें
दरअसल स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली शहर में तय की गई थी। शादी से जुड़ी तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं। हल्दी-मेहंदी तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही थीं। वहीं जैसे ही स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ी तो शादी टालने के लिए कहा गया।
इसी बीच अब स्मृति ने अपने सोशल मीडिया से सभी तस्वीरों को डिलीट कर दिया है। सोशल मीडिया पर जो भी हल्दी-मेहंदी की तस्वीरें स्मृति ने शेयर की थीं, उन सभी को स्मृति ने डिलीट कर दिया है। हालांकि तस्वीरों को डिलीट करने के पीछे की साफ वजह नहीं पता चली है।
पलक मुच्छल ने दिया अपडेट
उधर दूल्हे की बहन और सिंगर पलक मुच्छल ने सोशल मीडिया के जरिए एक बयान दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि, ''स्मृति के पिताजी की तबीयत के कारण स्मृति और पलाश की शादी फिलहाल रोक दी गई है। आप सभी से विनती है कि, इस मुश्किल वक्त में हमारी प्राइवेसी का थोड़ा सम्मान करें।''
स्मृति और पलाश की शादी कब होगी, फिलहाल इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। वहीं पलाश मुच्छल की भी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि पलाश को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
