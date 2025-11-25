Smriti Mandhana Net Worth: स्मृति मंधाना की सालाना कमाई भारी! मंगेतर पलाश के बैंक बैलेंस को देती है कड़ी टक्कर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Net Worth Palash Muchhal: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना इन दिनों क्रिकेट मैच खेलकर नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही है। स्मृति की 23 नवंबर 2025 को उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल से शादी होनी थी, लेकिन उन दोनों की शादी फिलहाल टल गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शादी टलने की वजह ये रही कि जिस दिन शादी होनी थी उस दोपहर को स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस वजह से पलाश-स्मृति दोनों ने ये फैसला लिया कि वह शादी को पोस्टपोन कर रहे हैं।

इस बीच फैंस ये जानने को बेताब है कि स्मृति-पलाश की नेटवर्थ कितनी हैं और दोनों में से ज्यादा अमीर कौन हैं? आइए जानते हैं इस आर्टिकल के जरिए। Smriti Mandhana Net Worth: कितनी हैं स्मृति मंधाना की नेटवर्थ? स्मृति मंधाना की नेटवर्थ (Smriti Mandhana Net Worth Latest) की बात करें तो वह करीब 34-35 करोड़ रुपये है। स्मृति की कमाई का मुख्य जरिया क्रिकेट है, जहां बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वह ग्रेड-ए में शामिल है, जिसके तहत उन्हें सालाना 50 लाख रुपये की सैलरी मिलती है। उन्हें हर एक इंटरनेशनल मैच के लिए भी मैच फीस मिलती है।

एक टेस्ट मैच खेलने के लिए स्मृति को 15 लाख रुपये, एक वनडे मैच के लिए स्मृकि को 6 लाख रुपये, एक टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं। उन्हें महिला प्रीमियर लीग से भी पैसे मिलते हैं और वह अलग-अलग ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी कमाई करती हैं।



आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में स्मृति को 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिससे वह WPL इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गईं। वहीं, आरसीबी की कप्तानी करते हुए और WPL का खिताब जीतने के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू 30 प्रतिशत बढ़ी।