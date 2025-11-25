Smriti Mandhana Net Worth: स्मृति मंधाना की सालाना कमाई भारी! मंगेतर पलाश के बैंक बैलेंस को देती है कड़ी टक्कर
Smriti Mandhana Net Worth in Rupees: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल से टल गई है। स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद पलाश-स्मृति ने शादी पोस्टपोन का फैसला लिया। इस बीच आज आपको बताते हैं दोनों की नेटवर्थ कितनी है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Net Worth Palash Muchhal: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना इन दिनों क्रिकेट मैच खेलकर नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही है। स्मृति की 23 नवंबर 2025 को उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल से शादी होनी थी, लेकिन उन दोनों की शादी फिलहाल टल गई है।
शादी टलने की वजह ये रही कि जिस दिन शादी होनी थी उस दोपहर को स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस वजह से पलाश-स्मृति दोनों ने ये फैसला लिया कि वह शादी को पोस्टपोन कर रहे हैं।
इस बीच फैंस ये जानने को बेताब है कि स्मृति-पलाश की नेटवर्थ कितनी हैं और दोनों में से ज्यादा अमीर कौन हैं? आइए जानते हैं इस आर्टिकल के जरिए।
Smriti Mandhana Net Worth: कितनी हैं स्मृति मंधाना की नेटवर्थ?
स्मृति मंधाना की नेटवर्थ (Smriti Mandhana Net Worth Latest) की बात करें तो वह करीब 34-35 करोड़ रुपये है। स्मृति की कमाई का मुख्य जरिया क्रिकेट है, जहां बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वह ग्रेड-ए में शामिल है, जिसके तहत उन्हें सालाना 50 लाख रुपये की सैलरी मिलती है। उन्हें हर एक इंटरनेशनल मैच के लिए भी मैच फीस मिलती है।
एक टेस्ट मैच खेलने के लिए स्मृति को 15 लाख रुपये, एक वनडे मैच के लिए स्मृकि को 6 लाख रुपये, एक टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं। उन्हें महिला प्रीमियर लीग से भी पैसे मिलते हैं और वह अलग-अलग ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी कमाई करती हैं।
आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में स्मृति को 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिससे वह WPL इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गईं। वहीं, आरसीबी की कप्तानी करते हुए और WPL का खिताब जीतने के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू 30 प्रतिशत बढ़ी।
स्मृति मंधाना ने अपने शानदार क्रिकेट करियर और लोकप्रियता के दम पर कई भारतीय नामी ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है। उन्होंने Hyundai, Hero MotoCorp, Red Bull, Garnier, Nike, Mastercard, Havells, Wrangler, Gulf Oil, Herbalife, Bata Power और UNICEF India जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम किया है।
Smriti Mandhana के मंगेतर Palash Muchhal की नेटवर्थ
पलाश एक मशहूर संगीतकार हैं जिनका म्यूजिक इंडस्ट्री से खास कनेक्शन है। उनका जन्म 1995 में हुआ था। वह 'प्रेम रतन धन पायो' की सिंगर पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं। पलाश म्यूजिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने 2014 में फिल्म 'ढिश्कियाऊं' से अपने करियर की शुरुआत की थी।
इसके बाद उन्होंने ‘भूमि’ और ‘तेरे बिन लादेन: डेड ऑर अलाइव’ जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय गाने दिए। भूतनाथ रिटर्न में 'पार्टी तो बनती है' और 'तू ही है आशिकी' जैसे सुपरहिट गानों का म्यूजिक दिया। बता दें कि पलाश ने महज 18 साल की उम्र में बतौर म्यूजिक कंपोजर अपनी जर्नी की शुरुआत की थी।
जहां तक उनकी संपत्ति की बात है, पलाश मुखाल के नेटवर्थ के कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। सियासत डेली.कॉम की रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी अनुमानित संपत्ति 24 करोड़ से 41 करोड़ रुपये के बीच है। उनकी कमाई का जरिया फिल्मों के गाने, सिंगल्स, म्यूजिक कोलैबोरेशन और अन्य म्यूजिक प्रोजेक्ट्स हैं।
वहीं, पलाश और स्मृति मंधाना की कुल नेटवर्थ की बात करें, तो दोनों की कुल मिलाकर 50 से 75 करोड़ के आसपास नेटवर्थ बताई जा रही है।
