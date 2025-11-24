Palash Muchhal Health: स्मृति मंधाना के पिता के बाद पलाश मुच्छल की भी बिगड़ी तबीयत, ले जाया गया हॉस्पिटल
Palash Muchhal Health Update: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टल गई है। स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को दिल के दौरे जैसे लक्षण दिखने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद स्मृति ने उनके बिना रस्में जारी रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद में पलाश मुच्छल को भी वायरल संक्रमण और एसिडिटी के कारण अस्पताल ले जाया गया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Palash Muchhal Hospitalized: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टल गई है। स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना के हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखने के बाद शादी को स्थगित करने का फैसला लिया गया।
स्मृति के मैनेजर ने बताया कि जैसे ही उनके पिता को हार्ट अटैक (Smriti Mandhana Father Heart Attack) के इन लक्षणों का पता चला, एक एंबुलेंस को शादी स्थल पर भेजा गया और स्मृति के पिता को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
इस मेडिकल इमरजेंसी के कारण शादी की रस्मों को रुकना पड़ा और स्मृति ने अपने पिता की अनुपस्थिति में शादी की रस्में जारी रखने से इनकार कर दिया। अब यह जानकारी सामने आई है कि स्मृति के मंगेतर पलाश मुच्छल की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया।
Palash Muchhal Health: पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ी
दरअसल, एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पलाश मुच्छल (Palash Muchhal Hospitalized) को वायरल संक्रमण और एसिडिटी बढ़ने की वजह से निजी अस्पताल ले जाया गया। उनकी स्थिति गंभीर नहीं थी। इलाज के बाद पलाश अब अस्पताल से होटल के लिए रवाना हो चुके हैं।
Smriti Mandhana Father Health Update: स्मृति के पिता की तबीयत पर अपडेट
स्मृति मंधाना के परिवार के डॉ. नमन शाह ने कहा कि उनकी (स्मृति के पिता) स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी की जा रही है। अगर श्रीनिवास मंधाना की तबियत में सुधार होता है, तो उन्हें आज ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा,
करीब 1:30 बजे श्रीनिवास मंधाना को बाईं छाती में दर्द हुआ, जिसे मेडिकल भाषा में 'एंजाइना' कहते हैं। जैसे ही लक्षण दिखे, उनके बेटे ने मुझे कॉल किया और हम ने एंबुलेंस भेजी, और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ईसीजी और अन्य रिपोर्ट्स में पाया गया कि कार्डियक एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, इसलिए उन्हें निगरानी में रखा गया। ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी टीम उनकी निगरानी कर रही है। अगर स्थिति और बिगड़ती है, तो हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ सकती है। स्मृति और उनका परिवार हमारे संपर्क में हैं।
डॉ. नमन शाह (स्मृति के फैमिली डॉक्टर)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।