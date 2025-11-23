Smriti Mandhana के पिता की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट, डॉक्टर ने बताया कैसी है हालत और क्यों बिगड़ी तबीयत
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी को टाल दिया गया है और इसका कारण उनके पिता की तबीयत का बिगड़ जाना है। उनके पिता इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों ने उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना के पिता को रविवार को तबीतय खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी कारण मंधाना और पलाश मुच्छाल की शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। डॉक्टर ने अब मंधाना के पिता की हेल्थ पर अपडेट दिया है और बताया है कि वह अभी कुछ दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे।
मंधाना और पलाश की शादी आज ही होनी थी, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर कुछ देर बाद उन्हें सांगली में सर्वहितहॉस्पिटल और मेडिकलरिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। यहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की। डॉक्टर ने बताया है कि उनको हार्टअटैक के लक्षण थे। इस समय वह निगरानी में हैं।
डॉक्टर का पूरा बयान
डॉक्टर ने कहा है कि ईको करने के बाद कुछ परेशानी नहीं दिखी है, लेकिन उनको निगरानी में रखना होगा और जरूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी भी करनी होगी। डॉक्टर नमन शाह ने कहा, "श्रीनिवासमंधाना तो स्मृति मंधाना के पिता हैं उनको सुबह सीने में बाईं तरफ दर्द हुआ। उनको हार्टअटैक के लक्षण थे। उनको सांगली में तुरंत सर्वहित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको लगातार निगरानी में रखने की जरूरत है। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन थानेदार ने उनकी अच्छे से जांच की है। उनकी इको में कोई नई चीज नहीं है। हालांकि, उनको लगातार निगरानी में रखने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी भी करनी पड़ सकती है।"
इस कारण बिगड़ी तबियत
डॉक्टर से जब उनकी तबीयत बिगड़ने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये शारीकि और मानसिक तनाव के कारण हो जाता है। उन्होंने कहा, "ये शारीरिक और मानसिक तनाव के कारण हो जाता है। शादी के समय होता तो काफी भागदौड़ होती है तो उसकी वजह से हो जाता है।"
