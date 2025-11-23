Smriti Mandhana Wedding: स्मृति मंधाना के पिता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Wedding Medical Emergency: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी समारोह के दौरान सांगली में एक चौंकाने वाली घटना हुई। समारोह के दौरान स्मृति मंधाना के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे अफरा-तफरी मच गई। तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्मृति-पलाश की शादी समारोह के बीच अचानक एक शख्स को हार्ट अटैक आया, जिससे अफरा-तफरा का माहौल बन गया। तुरंत एंबुलेंस को बुलाया गया और उस शख्स को अस्पताल ले जाया गया। बाद में मंधाना के मैनेजर ने बताया कि वो शख्स मंधाना के पिता हैं।

Smriti Mandhana की शादी के बीच एक शख्स को आया हार्ट अटैक

दरअसल, स्मृति-पलाश (Smriti Mandhana Weddding) की शादी में प्रमुख हस्तियां और दुल्हा-दुल्हन के करीबी रिश्तेदार मौजूद है। सभी शादी को इंजॉय कर रहे थे, लेकिन इस बीच एंबुलेंस की सायरन की आवाज आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया।