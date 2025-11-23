Smriti Mandhana Marriage: 'ये तूने क्या किया…' देसी गर्ल स्मृति का स्पेशल डांस VIRAL, पलाश भी खुद को नहीं रोक पाए

स्मृति-पलाश की लव स्टोरी

स्मृति और पलाश की मुलाकात साल 2019 (Smriti Palash Marriage) में मुंबई में हुई थी। दोनों के बीच जल्दी दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने करियर और रिश्ते दोनों पर ध्यान देते हुए इसे काफी समय तक मीडिया से दूर रखा। पांच साल डेटिंग के बाद जुलाई 2024 में उन्होंने अपने रिश्ते को उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया।

पलाश ने यूं स्मृति को शादी से पहले किया प्रपोज

पलाश ने स्मृति को बहुत खास प्रपोजल दिया। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम, जहां स्मृति ने हाल ही में भारतीय महिला टीम को विश्व कप की ट्रॉफी जिताई, वहीं पलाश उन्हें ब्लाइंडफोल्ड कर स्टेडियम पर लेकर गए और प्रपोज किया। इसके अलावा, पलाश ने अपने हाथ पर स्मृति के इनिशियल और जर्सी नंबर 'SM18' का टैटू बनवाया, जिससे ये पता चलता कि दोनों में कितना प्यार है।