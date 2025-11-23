Smriti Mandhana Marriage: 'ये तूने क्या किया…' देसी गर्ल स्मृति का स्पेशल डांस VIRAL, पलाश भी खुद को नहीं रोक पाए
Smriti Mandhana Set to Marry Palash Muchhal Today: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना संगीतकार पलाश मुच्छल से शादी कर रही हैं। उनकी शादी एक निजी समारोह में होगी। शादी से पहले के समारोहों, खासकर संगीत सेरेमनी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें स्मृति ने पलाश के लिए खास डांस किया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Marriage Video: भारतीय महिला क्रिकेट टीम स्टार और वर्ल्ड कप विजेता स्मृति मंधाना आज संगीतकार और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) से शादी के बंधने में बंधने जा रही हैं। यह शादी निजी समारोह में होगी। इससे पहले स्मृति के प्री-वेडिंग समारोह की कई खुशियों भरी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। उनकी संगीत सेरेमनी की एक वीडियो फैंस का दिल जीत रही है, जिसमें स्मृति मंधाना ने पलाश के लिए स्पेशल डांस किया। उन्हें डांस करता देख हर कोई हैरान रह गया।
Smriti Mandhana बनीं देसी गर्ल, पलाश के लिए किया डांस
दरअसल, स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Marriage) की शादी से पहले संगीत सेरेमनी के वायरल वीडियो में 'ये तूने क्या किया...' गाने पर परफॉर्म करती हुईं नजर आ रही हैं। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ देसी गर्ल पर जमकर थिरकती हुईं नजर आई। इतना ही नहीं, स्मृति जब देसी गर्ल गाने पर स्टेज पर डांस कर रही थी तो उन्हें देखकर पलाश (Palash Muchhal) की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
Smriti Mandhana is just 🔥❤️🔥— Sujal Singh (@sujalsingh_x) November 23, 2025
Smriti Mandhana Marries Composer Palash Muchhal in Traditional Ceremony
The couple, dating since 2019, celebrated with a haldi ceremony, mehendi designs, and a lively sangeet where Team India women performed energetic routines. They added fun with a… pic.twitter.com/b9piNOq5rU
स्मृति-पलाश की लव स्टोरी
स्मृति और पलाश की मुलाकात साल 2019 (Smriti Palash Marriage) में मुंबई में हुई थी। दोनों के बीच जल्दी दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने करियर और रिश्ते दोनों पर ध्यान देते हुए इसे काफी समय तक मीडिया से दूर रखा। पांच साल डेटिंग के बाद जुलाई 2024 में उन्होंने अपने रिश्ते को उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया।
पलाश ने यूं स्मृति को शादी से पहले किया प्रपोज
पलाश ने स्मृति को बहुत खास प्रपोजल दिया। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम, जहां स्मृति ने हाल ही में भारतीय महिला टीम को विश्व कप की ट्रॉफी जिताई, वहीं पलाश उन्हें ब्लाइंडफोल्ड कर स्टेडियम पर लेकर गए और प्रपोज किया। इसके अलावा, पलाश ने अपने हाथ पर स्मृति के इनिशियल और जर्सी नंबर 'SM18' का टैटू बनवाया, जिससे ये पता चलता कि दोनों में कितना प्यार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।