    Smriti Mandhana Wedding: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के प्री-वेडिंग डांस ने इंटरनेट पर मचा दी धूम-VIDEO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:43 AM (IST)

    Smriti Mandhana Palash Muchhal Dance VIDEO: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना आज यानी 23 नवंबर, 2025 को पलाश मुच्छल से शादी कर रही हैं। उनकी शादी से पहले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे पलाश के साथ रोमांटिक डांस करती दिख रही हैं। एक वीडियो में दोनों 'तेनु ले के मैं जावांगा' गाने पर डांस कर रहे हैं। ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।  

    Smriti Mandhana Palash Muchchal का डांस वीडियो वायरल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Marriage Dance: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना आज यानी 23 नवंबर 2025 से अपने जीवन की एक नई पारी शुरू करने जा रही है। लंबे समय से पलाश मुच्छल को डेट करने के बाद आज स्मृति उनके साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है। स्मृति-पलाश (Smriti Weds Palash) की शादी का पूरे देश को इंतजार है।

    इस बीच शादी से पहले एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि स्मृति-पलाश की प्री-वेडिंग सेरेमनी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में स्मृति-पलाश दोनों रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सुपरहिट जोड़ी ने फिल्म 'सलाम-ए-इश्क' के मशहूर गाने 'तेनु ले के मैं जावांगा...' पर दिल छू लेने वाला डांस कर हर किसी का दिल खुश कर दिया।

    दरअसल, स्मृति मंधाना और पलाश (Smriti Mandhana Wedding Palash Muchchal) की संगीत सेरेमनी के वायरल वीडियो में दोनों को डांस करते हुए देखा जा रहा है। डांस की शुरुआत में स्मृति ने पलाश के गले में जयमाला डाली और इस दौरान बैकग्राउंड में गाना चल रहा- ससुराल मैं जावांगी..., जिसके बाद पलाश भी उनके साथ जोरदार ठुमके लगाते दिखे। स्मृति का डांस देखकर हर कोई हैरान है और ये वीडियो फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। इस कपल की केमिस्ट्री देखकर फैंस फिदा है और इसे परफेक्ट जोड़ी का टैग दे रहे हैं।

     

    इतना ही नहीं, स्मृति मंधाना की लगातार कई वीडियो वायरल हो रही है। संगीत सेरेमनी की एक और वीडियो सामने आई, जिसमें उनकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की साथी खिलाड़ी उनके लिए खास ट्रिब्यूट देती नजर आईं। ग्रुप डांस करते हुए खिलाड़ियों ने तेरा यार हूं... गाने पर इमोशनल टच देकर हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में जेमिमा रोड्रिग्ज, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी और यास्तिका भाटिया साथ में डांस करती नजर आई।