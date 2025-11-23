Smriti Mandhana Wedding: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के प्री-वेडिंग डांस ने इंटरनेट पर मचा दी धूम-VIDEO

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Marriage Dance: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना आज यानी 23 नवंबर 2025 से अपने जीवन की एक नई पारी शुरू करने जा रही है। लंबे समय से पलाश मुच्छल को डेट करने के बाद आज स्मृति उनके साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है। स्मृति-पलाश (Smriti Weds Palash) की शादी का पूरे देश को इंतजार है।

इस बीच शादी से पहले एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि स्मृति-पलाश की प्री-वेडिंग सेरेमनी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में स्मृति-पलाश दोनों रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सुपरहिट जोड़ी ने फिल्म 'सलाम-ए-इश्क' के मशहूर गाने 'तेनु ले के मैं जावांगा...' पर दिल छू लेने वाला डांस कर हर किसी का दिल खुश कर दिया।