YO YO हनी सिंह के गानों पर झूमा लखनऊ: 'ब्लू है पानी पानी... मिलेनियर' ने मचाया धमाल, हजारों फैंस पहुंचे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रख्यात गायक और रैपर यो यो हनी सिंह ने शनिवार की शाम जब अपने लोकप्रिय गाने मिलिनेयर के साथ मंच पर कदम रखा तो स्मृति उपवन करतल ध्वनियों और हूटिंग से गूंज उठा। उनकी झलक पाकर प्रशंसक झूम उठे। फिर हनी ने डोप शोप..., ब्लू है पानी पानी..., ब्राउन रंग... जैसे गानों से जोश जगाया और लाल परी..., ब्लू आइस... सुनाकर सभी को आनंदित कर दिया। आशियाना के स्मृति उपवन में आयोजित युवा उत्सव में हनी सिंह को सबसे अधिक तालियां तब मिलीं जब उन्होंने चर्चित गीत हाय मेरा दिल... की प्रस्तुति दी। उन्होंने दिल चोरी साड्डा हो गया... सुनाया तो उत्साहित युवाओं ने उन पर खूब प्यार लुटाया। मंच से हनी सिंह ने सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह के साथ अपने पारिवारिक रिश्तों का भी जिक्र किया। कहा, इनसे मिलने का सबसे सही वक्त मार्निंग वाक होता था।

हनी सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी और मंच से ही वादा लिया कि वे किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे। राजेश्वर सिंह ने कहा कि हनी और उनके परिवार से रिश्ते इतने गहरे हैं कि उन्हें शब्दों में बता नहीं सकता।