Palash Muchhal Networth: स्मृति मंधाना के होने वाले पति की कम नहीं है नेटवर्थ, इन कामों से कमाते हैं खूब पैसा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रहे पलाश और स्मृति 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मेहंदी से लेकर हल्दी तक, उनके प्री-वेडिंग फंक्शन की कई वीडियो वायरल हो रही हैं।

स्मृति मंधाना क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम हैं, तो वहीं पलाश मुच्छल ने भी म्यूजिक वर्ल्ड में खूब नाम कमाया है। स्मृति के होने वाले पति पलाश मुच्छल की नेटवर्थ कितनी हैं, नीचे डिटेल्स में पढ़ें: कौन हैं पलाश मुच्छल? पलाश मुच्छल वैसे तो म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं, लेकिन जो उनसे अंजान हैं, उन्हें पता दें कि सिंगर और म्यूजिक कंपोजर का जन्म साल 1995 में हुआ था। वह 'प्रेम रतन धन पायों' की सिंगर पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं। म्यूजिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले पलाश ने साल 2014 में अपनी शुरुआत फिल्म ' ढिश्कियाऊं' से की थी। उन्होंने भूतनाथ रिटर्न में 'पार्टी तो बनती है', और 'तू ही है आशिकी' जैसे सुपरहिट गानों का म्यूजिक दिया है।

डायेक्टर के भी तौर पर किया काम पलाश मल्टीटास्कर हैं। संगीत बनाने के साथ-साथ उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। साल 2015 में उन्होंने नंदिश संधू और रश्मि देसाई के साथ एक म्यूजिक वीडियो बनाया था 'तेरी एक हंसी'। इसके बाद उन्होंने 'तुझसे', 'सजना वे', 'खुशी वाली खुशी' जैसी म्यूजिक वीडियो बनाई।

पलाश मुच्छल ने साल 2022 में फिल्म 'अर्ध' का निर्देशन किया था, जिसमें रुबीना दिलैक और राजपाल यादव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा साल 2024 में उन्होंने राजपाल यादव के साथ ही अपनी अगली फिल्म 'काम चालू है' बनाई, जो ZEE5 पर रिलीज हुई। इस फिल्म की कहानी लिखने से लेकर इसका प्रोडक्शन और डायरेक्शन उन्होंने खुद संभाला था।