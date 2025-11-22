Palash Muchhal Networth: स्मृति मंधाना के होने वाले पति की कम नहीं है नेटवर्थ, इन कामों से कमाते हैं खूब पैसा!
Smriti Mandhana- Palash Muchhal Wedding: 'नेशनल क्रश' और क्रिकेट फील्ड पर 'रिकॉर्ड्स की रानी' कही जाने वालीं स्मृति मंधाना जल्द ही मिसेज मुच्छल बनने जा रही हैं। 23 नवंबर को वह म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ सात-फेरे लेंगी। कम उम्र में अपना करियर शुरू करने वाले पलाश मुच्छल की कुल नेटवर्थ कितनी है, चलिए जानते हैं:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रहे पलाश और स्मृति 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मेहंदी से लेकर हल्दी तक, उनके प्री-वेडिंग फंक्शन की कई वीडियो वायरल हो रही हैं।
स्मृति मंधाना क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम हैं, तो वहीं पलाश मुच्छल ने भी म्यूजिक वर्ल्ड में खूब नाम कमाया है। स्मृति के होने वाले पति पलाश मुच्छल की नेटवर्थ कितनी हैं, नीचे डिटेल्स में पढ़ें:
कौन हैं पलाश मुच्छल?
पलाश मुच्छल वैसे तो म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं, लेकिन जो उनसे अंजान हैं, उन्हें पता दें कि सिंगर और म्यूजिक कंपोजर का जन्म साल 1995 में हुआ था। वह 'प्रेम रतन धन पायों' की सिंगर पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं। म्यूजिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले पलाश ने साल 2014 में अपनी शुरुआत फिल्म ' ढिश्कियाऊं' से की थी। उन्होंने भूतनाथ रिटर्न में 'पार्टी तो बनती है', और 'तू ही है आशिकी' जैसे सुपरहिट गानों का म्यूजिक दिया है।
पलाश ने न सिर्फ म्यूजिक में, बल्कि फिल्म 'खेले हम जी जान से' फिल्म में एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, जिसका निर्देशक आशुतोष गवारीकर ने किया था और अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण उसमें मुख्य भूमिका में थे। महज 18 साल की उम्र में पलाश ने बतौर म्यूजिक कंपोजर अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी थी।
डायेक्टर के भी तौर पर किया काम
पलाश मल्टीटास्कर हैं। संगीत बनाने के साथ-साथ उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। साल 2015 में उन्होंने नंदिश संधू और रश्मि देसाई के साथ एक म्यूजिक वीडियो बनाया था 'तेरी एक हंसी'। इसके बाद उन्होंने 'तुझसे', 'सजना वे', 'खुशी वाली खुशी' जैसी म्यूजिक वीडियो बनाई।
पलाश मुच्छल ने साल 2022 में फिल्म 'अर्ध' का निर्देशन किया था, जिसमें रुबीना दिलैक और राजपाल यादव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा साल 2024 में उन्होंने राजपाल यादव के साथ ही अपनी अगली फिल्म 'काम चालू है' बनाई, जो ZEE5 पर रिलीज हुई। इस फिल्म की कहानी लिखने से लेकर इसका प्रोडक्शन और डायरेक्शन उन्होंने खुद संभाला था।
कितनी है पलाश मुच्छल की नेटवर्थ?
पलाश ने बॉलीवुड में बहुत ही कम उम्र में अपना एक मजबूत करियर बिल्ड किया है। सियासत डेली.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 20 से 41 करोड़ के आसपास है। वह म्यूजिक कंपोजिशन के अलावा फिल्म प्रोजेक्ट्स और लाइव शोज से पैसा कमाते हैं।
उनकी और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की कुल नेटवर्थ की बात की जाए, तो दोनों की कुल मिलाकर 50 से 75 करोड़ के आसपास नेटवर्थ बताई जा रही है।
