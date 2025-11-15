सामने आया Palash Muchhal और स्मृति मंधाना का वेडिंग कार्ड, इस तारीख को सात फेरे लेगा कपल

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ही भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि इस बार खबर क्रिकेट पिच से अलग उनकी लवलाइफ के बारे में है। खबर है कि एक्ट्रेस बहुत जल्द अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हैं।

बता दें कि कपल का वेडिंग कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और खबर है कि दोनों 20 नवंबर को शादी करने वाले हैं। कपल की शादी स्मृति के होमटाउन संगली, महाराष्ट्र से होगी।

कपल को मिल रही बधाई

क्रिकेटर के एक फैन पेज ने इसे शेयर किया है जिसके बाद से ये तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद से कपल को सपोर्ट्र्स और

Wedding Card of Smriti Mandhana and Palaash Muchhal.



- Smriti and Palaash will tie the knot on 20 November.#SmritiMandhana pic.twitter.com/8UpyHycZEy

— AB 🚩 (@abtweets_x) November 13, 2025 class="cf0">एथलीटों की ओर से बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह निमंत्रण असली है, जबकि कुछ को संदेह है कि यह प्रशंसकों द्वारा किया गया एक क्रिएटिव प्रयास हो सकता है।

रिपोर्ट्स की मानें तो यह एक पारंपरिक महाराष्ट्रीयन वेडिंग होगी जिसमें परिवार के करीबी दोस्त, परिवार के सदस्य, साथी क्रिकेटर और फिल्म उद्योग के कुछ जाने-पहचाने चेहरे शामिल होंगे। हालांकि, स्मृति और पलाश दोनों में से किसी ने भी अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है, जिससे फैंस आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।