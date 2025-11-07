मंधाना, जेमिमा और राधा यादव पर हो गई करोड़ों की बारिश, महाराष्ट्र सरकार ने दिया बड़ा सम्मान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। ये पहली बार है जब भारत की महिला टीम ने कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। टीम इंडिया की जीत पर हर कोई खुश है और अब खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हो रही है। अब महाराष्ट्र सरकार ने टीम की तीन खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये देने का एलान किया है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को मात देकर पहली बार खिताब जीता। टीम इंडिया तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पहली बार जीती था। इससे पहले साल 2005 और 2017 में टीम इंडिया ने मिताली राज की कप्तानी में दो बार फाइनल खेले थे लेकिन दोनों बार हार मिली थी।

देवेंद्र फडणविस ने किया सम्मानित इस जीत के बाद टीम इंडिया की खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस ने विश्व कप जीत का हिस्सा रहीं जेमिमा रोड्रिग्स, स्मृति मंधाना और राधा यादव अपने आवास पर बुलाकर सम्मान किया और ईनामी राशि भी दी। इन तीनों खिलाड़ियों को 2.25 करोड़ रुपये प्रति खिलाड़ी दिए गए। वहीं टीम के कोच हेड कोच अमूल मजूमदार को 22.5 लाख रुपये मिले राज्य सरकार की तरफ से दिए गए। इस मौके पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, खेल मंत्री मनिकराव कोकाटे भी मौजूद थे।

इन लोगों को अलावा टीम के गेंदबाजी कोच आविष्कार साल्वी, पदमश्री डायना इडुल्जी, एनालिस्ट अनिरुद्ध देशपांडे, सपोर्ट स्टाफ के सदस्य मिहिर उपाध्याय, अर्पणा गम्भीराव, पूर्वा कांटे और ममता श्रीरुला को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सपोर्ट स्टाफ को 11 लाख रुपये प्रति व्यक्ति देने का एलान किया है।