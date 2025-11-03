'झंडा गाड़ दिया', वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अमोल मजूमदार ने दोहराया रोहित शर्मा वाला सेलिब्रेशन

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 खिताब जीतने के बाद डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर रोहित शर्मा वाला सेलिब्रेशन दोहराया।

याद दिला दें कि 2024 टी20 वर्ल्‍ड कप खिताब जीतने के बाद भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा ने ब्रिजटाउन ग्राउंड पर भारत का झंडा गाड़ा था। अमोल मजूमदार ने डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर ऐसा ही किया।

मजूमदार भारत के महिला वनडे वर्ल्‍ड कप खिताब जीतने के बाद भावुक नजर आए। उन्‍होंने इस जीत को ऐतिहासिक क्षण करार दिया, जो भारतीय क्रिकेट के भविष्‍य को पुनर्परिभाषित करेगा।