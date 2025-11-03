'महिलाओं का क्रिकेट होने नहीं देता… ', भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पूर्व BCCI अध्यक्ष का बयान सोशल मीडिया पर फैला
N Srinivasan Comment: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 का ICC ODI विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन का महिला क्रिकेट के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाने वाला एक पुराना बयान वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनके बस में होता तो वह महिला क्रिकेट होने ही नहीं देते।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। N Srinivasan Comment: भारतीय क्रिकेट के लिए 2 नवंबर 2025 की रात बेहद ही यादगार बन गई है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल मैच में 52 रन से हराकर पहली बार आईसीसी वनडे विश्व कप (ICC Women's ODI World Cup 2025) का खिताब जीत लिया।
भारत के विश्व चैंपियन बनने के बाद जहां हर कोई टीम की तारीफ कर रहा है, तो वहीं इस बीच बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन (Former BCCI President N Srinivasan) का एक पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है।
N Srinivasan का पुराना बयान हुआ VIRAL
दरअसल, BCCI के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन (N Srinivasan) का कार्यकाल काफी विवादों में घिरा रहा। साल 2014 में IPL सट्टेबाजी मामले के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। वह महिला क्रिकेट को लेकर काफी नकारात्मक बयान देने की वजह से विवादों में रहते थे। अब जब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने ODI वर्ल्ड कप जीता, तोपूर्व भारतीय महिला कप्तान डायना एडुल्जी का पुराना बयान फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
डायना एडुल्जी ने साल 2017 में एक इंटरव्यू में बताया था कि जब श्रीनिवासन BCCI अध्यक्ष बने थे, मैं उन्हें वानखेड़े स्टेडियम में बधाई देने गई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मेरे बस में होता, तो मैं महिलाओं का क्रिकेट होने ही नहीं देता। उन्हें महिला क्रिकेट पसंद ही नहीं था।
उन्होंने आगे कहा था कि मैं हमेशा BCCI की आलोचना करती रही हूं, खासकर 2006 में जब महिला क्रिकेट BCCI के तहत आया। BCCI हमेशा से पुरुषों क प्राथमिकता देती रही है। वे नहीं चाहते थे कि महिलाएं इस स्पेस में अपनी बात कहें या निर्णय लें। मैं खिलाड़ी रहते ही इस बारे में खुलकर बोलती थी।
लेकिन समय तब बदला जब जय शाह BCCI के सेक्रेटरी बने। उनके कार्यकाल में महिला क्रिकेट में बड़े बदलाव हुए, जैसे महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत, महिला और पुरुष खिलाड़ियों को समान मैच फीस और महिला क्रिकेट को उसकी असली पहचान दिलाने के लिए कई सुधार किए।
हरमनप्रीत ने आलोचकों को दिया करारा जवाब
भारत के महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी आलोचकों को एक मजबूत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आलोचना भी जिंदगी का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि हर चीज अच्छी ही हो। क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें बैलेंस में रखता है। वरना सब ठीक चले तो ओवरकॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं आलोचकों को दोषी नहीं ठहराती, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि कब हमसे गलती हो रही है।
