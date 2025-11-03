Victory Parade: क्या मुंबई में निकलेगी India Women Team की विक्ट्री परेड? BCCI सचिव ने बताया प्लान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम (India Women Cricket Team) ने एक साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना पहला ICC World Cup का खिताब जीत लिया। फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रच दिया। अब हर किसी की नजरें हैं कि जिस तरह से भारतीय पुरुष टीम के टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था, क्या उस तरह का सेलिब्रेशन भारतीय महिला टीम के पहली बार विश्व कप जीतने पर होगा? इसको लेकर BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने अपना प्लान बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय महिला टीम की Victory Parade पर क्या बोले BCCI सचिव? दरअसल, BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया (Devajit Saikia) ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में कहा कि फिलहाल कोई विक्ट्री परेड का प्लान नहीं है। मैं दुबई आईसीसी मीटिंग के लिए निकल रहा हूं और बाकी अधिकारी भी जाएंगे। वापस आने के बाद ही सेलिब्रेशन प्लान होगा।

इसके साथ देवजीत ने ये भी बताया कि Asia Cup trophy अभी तक भारत को नहीं मिलने की वजह से वह अब ICC के सामने ये मुद्दा उठाएंगे ताकि वो ट्रॉफी सम्मान के साथ India को वापस मिल सके। उन्होंने कहा कि हम Asia Cup trophy वाला मामला ICC में उठाएंगे और उम्मीद है कि हमें ट्रॉफी हमें सम्मान के साथ वापस मिलेगी। Asia Cup 2025 की ट्रॉफी अब तक नहीं मिली बता दें कि 28 September 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया ने सलमान अगा की पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से हराकर 2025 मेंस टी20 एशिया कप जीता, लेकिन जीत के बाद भारत ने ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एसीसी चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ये ट्रॉफी देने वाले थे।

भारत-पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तनाव की स्थिति है। इस वजह से टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से मेडल और ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद BCCI ने ACC से इस मामले पर शिकायत की थी और मोहसिन नकवी दुबई में ही ये ट्रॉफी सौंप आए थे, लेकिन अब तक ये मामला सुलझा नहीं है और भारत को ट्रॉफी नहीं मिली है।