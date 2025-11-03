BCCI ने India Women's World Cup विजेता टीम के लिए खोली तिजोरी, ICC से भी ज्यादा दी प्राइज मनी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। BCCI announces Prize Money India Women's Cricket Team: बीसीसीआई (BCCI) ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उनकी पहली वर्ल्ड कप जीत पर 51 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया।

इससे पहले 2005 और 2017 के वर्ल्ड कप में भारत फाइनल तक तो पहुंचा था, लेकिन खिताब जीत नहीं पाया था। लेकिन 2025 ने सब बदल दिया। 2 नवंबर 2025 की रात भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद ही यादगार रहेगी। भारतीय महिला टीम को बीसीसीआई ने जो इनामी राशि दी है, वह आईसीसी से मिलने वाली प्राइज मनी से भी ज्यादा है।

BCCI ने India Women's World Cup विनिंग टीम के लिए खोला खजाना दरअसल, BCCI द्वारा दिया जा रहा 51 करोड़ का इनाम, ICC से मिलने वाली प्राइज मनी से भी ज्यादा है। ICC विजेता टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगी, जो करीब 39.78 करोड़ रुपये होते हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआईएस से बात करते हुए, BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि महिला टीम को 51 करोड़ रुपये देने का फैसला टीम की शानदार जीत की सराहना के लिए लिया गया है। सैकिया ने कहा कि हमें जय शाह का भी धन्यवाद करना चाहिए, जो ICC के चेयरमैन हैं। इस टूर्नामेंट से सिर्फ एक महीने पहले ही उन्होंने महिला वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में लगभग 300% की बढ़ोतरी करवाई थी। उन्होंने आगे कहा कि आज डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय टीम ने जिस तरह दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता, उससे BCCI बहुत खुश है। और ICC की प्राइज मनी को छुए बिना, BCCI अपने खर्च पर 51 करोड़ रुपये का इनाम दे रही है। यह राशि खिलाड़ियों, चयनकर्ताओं और अमोल मजूमदार की अगुवाई वाले सपोर्ट स्टाफ, सभी को दी जाएगी।

शेफाली-दीप्ति का अद्भुत प्रदर्शन भारत के लिए आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में शेफाली वर्मा ने बल्ले और गेंद से कमाल दिखाया। चोटिल प्रतिका रावल की जगह टीम में शामिल की गईं शेफाली ने 87 रनों की पारी खेलने के साथ ही दो विकेट भी लिए। वहीं दीप्ति शर्मा (58) ने भी अर्धशतक लगाने के अलावा पांच विकेट चटकाए।