IND W vs SA W: जय हो, भारतीय नारी शक्ति… बेटियां भी बनीं विश्व चैंपियन, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को रौंदकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत
IND W vs SA W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीता। यह 47 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ और भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस जीत ने 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को पूरा किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। शेफाली वर्मा 'प्लेयर ऑफ द मैच' और दीप्ति शर्मा 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहीं।
स्पोर्ट्स डेस्क, डिजिटल डेस्क। IND W vs SA W: 47 साल का लंबा इंतजार, अधूरे सपने और वर्षों की मेहनत। ये सब कुछ रविवार रात उस एक पल में समा गया जब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया।
यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसी उम्मीदों का चरमोत्कर्ष था। यह आधी आबादी को संबल देने वाली जीत है जो नजीर बन गई उनके लिए जो एक मुकाम हासिल करना चाहती हैं।
IND W vs SA W: भारतीय महिला टीम ने पहली बार जीता वर्ल्ड कप
नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम पर जब दक्षिण अफ्रीका का अंतिम विकेट गिरा तो पूरे देश का जन, गण, मन एक साथ भारत मात की जय से गूंज उठा। इस जीत के साथ भारतीय महिला क्रिकेट ने वो मुकाम छू लिया, जहां अब वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ी है।
भारत ने 1978 में पहली बार महिला विश्व कप (ICC Women's World Cup 2025) में हिस्सा लिया था। 2005 व 2017 में मिताली राज की कप्तानी में भारत फाइनल तक पहुंचा, पर दोनों बार ट्राफी हाथ से फिसल गई। आखिरकार हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम विश्वविजेता बन गई। महिला टीम की यह पहली आइसीसी ट्राफी है। 1983 में कपिल देव और 2011 में महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में पुरुष टीम ने वनडे विश्व कप जीता था। अब हरमनप्रीत कौर की अगुआई में बेटियों ने भी विश्व चैंपियन का तमगा पा लिया।
यह जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 297 रन का स्कोर खड़ा किया जो महिला वनडे विश्व कप फाइनल का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है, जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर आलआउट हो गई। कप्तान लौरा वोल्वार्ट (101) ने शतकीय पारी खेली, पर टीम को जीत नहीं दिला पाईं।
टी-20 विश्व कप यादें हुई ताजा
महिला टीम की जीत ने 2024 टी-20 विश्व कप की यादें भी ताजा कर दीं, जब रोहित की कप्तानी ने भारत ने दक्षिण अफ्रीका (IND W vs SA W) को हराकर दूसरा टी-20 खिताब जीता था।
नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीतने के बाद ट्राफी के साथ मंच पर खुशियां मनाती भारतीय टीम।
प्वाइंट्स में भारत की ऐतिहासिक जीत समझें-
- 25 साल बाद महिला क्रिकेट को मिला नया विश्व चैंपियन
- 47 साल बाद भारत ने जीती अपनी पहली विश्व कप ट्राफी
- महिला वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया
- 40 करोड़ रुपये मिले भारतीय महिला टीम को
- 19.77 करोड़ रुपये उपविजेता द. अफ्रीका को मिले
- 9.89करोड़ रुपये सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को दिए गए
- 35.27 करोड़ रुपये चैंपियन आस्ट्रेलियाई टीम को मिले थे 2023 वनडे विश्व कप में (इस तरह पुरुषों से ज्यादा इनामी राशि मिली)
- प्लेयर ऑफ द सीरीज: दीप्ति शर्मा
- प्लेयर ऑफ द मैच: शेफाली वर्मा
अद्भुत प्रदर्शन भारत के लिए इस मैच में शेफाली वर्मा ने बल्ले और गेंद से कमाल दिखाया। चोटिल प्रतिका रावल की जगह टीम में शामिल की गईं शेफाली ने 87 रनों की पारी खेलने के साथ ही दो विकेट भी लिए। वहीं दीप्ति शर्मा (58) ने भी अर्धशतक लगाने के अलावा पांच विकेट चटकाए।
PM नरेंद्र मोदी ने भी भारत की बेटियों को दी बधाई
पीएम मोदी ने कहा कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल व आत्मविश्वास से भरा रहा। टीम ने असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। ये ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैंपियनों को प्रेरित करेगी।
