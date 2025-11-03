Language
    Women's WC Prize Money: चैंपियन भारतीय महिला टीम के लिए ICC ने खोला खजाना, मेंस से भी ज्यादा मिली इनामी राशि

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:23 AM (IST)

    आईसीसी ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही घोषणा की थी कि महिला वनडे विश्व कप 2025 की विजेता टीम को अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि मिलेगी और ऐसा ही हुआ है। इस बार की चैंपियन भारतीय टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 39.55 करोड़ रुपये दिए गए।

    चैंपियन भारतीय टीम को मिले 39.55 करोड़ रुपये। फोटो- ANI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Women's World Cup Prize Money: भारतीय महिला टीम ने रविवार, 2 नवंबर को इतिहास रच दिया। महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया और 52 साल के महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में पहली बार खिताब जीता। इस बार आईसीसी ने विजेता भारतीय पर पैसों की बारिश कर दी।

    आईसीसी ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही घोषणा की थी कि महिला वनडे विश्व कप 2025 की विजेता टीम को अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि मिलेगी और ऐसा ही हुआ है। इस बार की चैंपियन भारतीय टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 39.55 करोड़ रुपये दिए गए। यह इनामी राशि पिछले संस्करण यानी 2022 महिला वनडे वर्ल्ड कप की तुलना में 4 गुना ज्यादा है।

    मेंस चैंपियन से भी मिले ज्यादा पैसे

    इस बार की कुल इनामी राशि 13.88 मिलियन डॉलर (करीब 122.5 करोड़ रुपये) रही। दिलचस्प बात यह है कि यह प्राइज मनी मेंस वर्ल्ड कप 2023 (10 मिलियन डॉलर यानी 88.26 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा है। 2023 में हुए मेंस वनडे विश्व कप की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया को 33.31 करोड़ रुपये मिले थे। वहीं, उपविजेता भारत को 16.65 करोड़ रुपये मिले थे।

    साउथ अफ्रीका की भी हुई बल्ले-बल्ले

    ऐसे में भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलियाई मेंस टीम से भी ज्यादा रकम मिली है। भारत को ट्रॉफी के साथ लगभग 39.55 करोड़ रुपये मिले। उपविजेता साउथ अफ्रीका को लगभग 19.77 करोड़ रुपये मिले। सेमीफाइनल खेलने वाली टीमों (ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड) को 9.89 करोड़ रुपये इनाम मिले।

    इन्हें भी मिले इनाम

    वहीं, 5वें और छठे स्थान की टीम को 62 लाख रुपये, 7वें और 8वें स्थान की टीम को 24.71 लाख और सभी भाग लेने वाली टीमों को 22-22 लाख रुपये दिए गए। ग्रुप स्टेज जीत पर प्रति मैच 30.29 लाख रुपये इनाम के तौर दिए।

