'पुरानी यादें ताजा हो गईं...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर दिग्गज कंपनियों के CEO ने क्यों कहा ऐसा? 

जीत ने ताजा की पुरानी यादें

गौरतलब है कि रविवार को महिला क्रिकेट विश्वकप फाइनल में भारत को मिली जीत ने 2024 टी-20 विश्व कप की यादें भी ताजा कर दीं, जब रोहित की कप्तानी ने भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरा टी-20 खिताब जीता था।

पीएम मोदी ने दी महिला टीम को बधाई

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप फाइनल में भारत की जीत पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल व आत्मविश्वास से भरा रहा। टीम ने असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। ये ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैंपियनों को प्रेरित करेगी।