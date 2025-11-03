IND-W vs SA-W: भारतीय टीम कैसे पहली बार बनी वर्ल्ड चैंपियन, 10 PHOTOS में देखें पूरा सफर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND-W vs SA-W: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आखिरकार 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया। महिला विश्व कप के फाइनल मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता। फिनाले में 87 रन के बाद 2 अहम विकेट लेने वालीं 21 साल की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला।

मैच की बात करें तो डीवाई पाटील स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। शेफाली ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58, स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने 34 रन की पारी खेली। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका टीम 246 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने लगातार दूसरा शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत दिलाने से पहले ही आउट हो गईं। ऐसे में एक नजर डालते हैं इस विश्व कप में भारतीय टीम के पूरे सफर पर।