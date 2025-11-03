Language
    IND-W vs SA-W: भारतीय टीम कैसे पहली बार बनी वर्ल्ड चैंपियन, 10 PHOTOS में देखें पूरा सफर

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:20 AM (IST)

    IND-W vs SA-W: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल के इंतजार के बाद इतिहास रचते हुए पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता। फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। शेफाली वर्मा को 87 रन और 2 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह जीत 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का चरम थी।  

    ICC Women's World Cup 2025 में भारत का पूरा सफर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND-W vs SA-W: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आखिरकार 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया। महिला विश्व कप के फाइनल मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता। फिनाले में 87 रन के बाद 2 अहम विकेट लेने वालीं 21 साल की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला। 

    मैच की बात करें तो डीवाई पाटील स्टेडियम में  साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए।

    शेफाली ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58, स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने 34 रन की पारी खेली। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका टीम 246 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने लगातार दूसरा शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत दिलाने से पहले ही आउट हो गईं।  ऐसे में एक नजर डालते हैं इस विश्व कप में भारतीय टीम के पूरे सफर पर।

     ICC Women's World Cup 2025 में भारत का पूरा सफर

    भारत ने लगातार दो जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया

    भारत का जीत के साथ शुरू हुआ अभियान

    श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने आईसीसी विश्व कप के पहले मैच में DLS मैथर्ड के अनुसार 59 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद अगले मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया।

    भारत की हार की हैट्रिक 

    शुरुआती दो जीत के बाद भारतीय टीम का पूरा प्रदर्शन ही पलट गया था। साउथ अफ्रीका महिल टीम द्वारा मैच में मिली 3 विकेट से हार के बाद भारत ने द मैच और गंवाए। लगातार तीन मैचों की हैट्रिक के साथ भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का डर मंडराने लगा। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के हाथों 3 विकेट और इंग्लैंड महिला टीम के हाथों 4 रन से हार के बाद भारत ने अगले मैच के लिए योजना तैयार की।

    भारत की हार की हैट्रिक

    बारिश का भी मिला साथ 

    न्यूजीलैंड महिला टीम के खिलाफ मैच में 53 रन से भारत को जीत मिली। ये जीत  DLS मैथर्ड के हिसाब से रही, जहां बारिश ने भी भारत का साथ दिया। फिर अगला मैच जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाना था, वह बारिश की वजह से प्रभावित रहा। इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला और भारत ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली।

    बारिश का साथ भी मिला

    सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर फाइनल का कटाया टिकट

    ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। उस मैच में जेमिमा रोड्रिग्स ने मैच विनिंग पार खेली। उनके बल्ले से नाबाद 127 रन निकले। उनका साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिया, जिन्होंने 89 रन बनाए।

     

    जेमिमा ने सेमीफाइनल में खेली 127 रन की नाबाद पारी

    फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार जीता विश्व कप 

    हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसी उम्मीदों का चरमोत्कर्ष था।

    साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता पहला विश्व कप

    हरमनप्रीत ब्रिगेड का जीत का सेलिब्रेशन

    जेमिमा ने ट्रॉफी को चूमा

    हरमनप्रीत कौर का दिल जीत लेने वाला रिएक्शन

    भारतीय महिला टीम की ट्रॉफी के साथ तस्वीर

    जीत के बाद भारतीय बेटियां