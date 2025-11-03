IND-W vs SA-W: भारतीय टीम कैसे पहली बार बनी वर्ल्ड चैंपियन, 10 PHOTOS में देखें पूरा सफर
IND-W vs SA-W: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल के इंतजार के बाद इतिहास रचते हुए पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता। फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। शेफाली वर्मा को 87 रन और 2 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह जीत 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का चरम थी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND-W vs SA-W: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आखिरकार 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया। महिला विश्व कप के फाइनल मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता। फिनाले में 87 रन के बाद 2 अहम विकेट लेने वालीं 21 साल की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला।
मैच की बात करें तो डीवाई पाटील स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए।
शेफाली ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58, स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने 34 रन की पारी खेली। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका टीम 246 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने लगातार दूसरा शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत दिलाने से पहले ही आउट हो गईं। ऐसे में एक नजर डालते हैं इस विश्व कप में भारतीय टीम के पूरे सफर पर।
ICC Women's World Cup 2025 में भारत का पूरा सफर
भारत ने लगातार दो जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया
श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने आईसीसी विश्व कप के पहले मैच में DLS मैथर्ड के अनुसार 59 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद अगले मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया।
भारत की हार की हैट्रिक
शुरुआती दो जीत के बाद भारतीय टीम का पूरा प्रदर्शन ही पलट गया था। साउथ अफ्रीका महिल टीम द्वारा मैच में मिली 3 विकेट से हार के बाद भारत ने द मैच और गंवाए। लगातार तीन मैचों की हैट्रिक के साथ भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का डर मंडराने लगा। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के हाथों 3 विकेट और इंग्लैंड महिला टीम के हाथों 4 रन से हार के बाद भारत ने अगले मैच के लिए योजना तैयार की।
बारिश का भी मिला साथ
न्यूजीलैंड महिला टीम के खिलाफ मैच में 53 रन से भारत को जीत मिली। ये जीत DLS मैथर्ड के हिसाब से रही, जहां बारिश ने भी भारत का साथ दिया। फिर अगला मैच जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाना था, वह बारिश की वजह से प्रभावित रहा। इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला और भारत ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली।
सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर फाइनल का कटाया टिकट
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। उस मैच में जेमिमा रोड्रिग्स ने मैच विनिंग पार खेली। उनके बल्ले से नाबाद 127 रन निकले। उनका साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिया, जिन्होंने 89 रन बनाए।
फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार जीता विश्व कप
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसी उम्मीदों का चरमोत्कर्ष था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।