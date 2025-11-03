भारतीय महिला स्टार के करीबी को बीच ICC World Cup आया हार्ट अटैक, परिवार ने फिर जो किया; सब ठोक रहे सलाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Amanjot Kaur Grandmother Heart Attack: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 की रात को इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने नवी मुंबई में अपना पहला ICC Women's ODI World Cup का खिताब जीता। फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298/7 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से शेफाली वर्मा ने 87 रन की शानदार पारी खेली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टीम 246 पर ऑल आउट हो गई। शेफाली ने 2 विकेट लि और अपनी ऑल-राउंड परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला, लेकिन मैच का सबसे अहम मोमेंट था अमनजोत कौर (Amanjot Kaur Catch) का कमाल का कैच, जिसने लौरा वूल्वार्ट की 101 रन की पारी को खत्म किया।

इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमनजोत के पिता ने परिवार में चल रहे एक मुश्किल समय का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान अमनजोत की दादी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन परिवार ने अमनजोत को इस बारे में नहीं बताया, ताकि वह पूरी तरह World Cup पर ध्यान दे सके।

Amanjot Kaur की दादी को बीच ICC World Cup आया हार्ट अटैक दरअसल, अमनजोत कौर (Amanjot Kaur Grand Mother Heart Attack) के पिता भूपिंदर सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मेरी मां भगवंती, अमनजोत की ताकत रही हैं। जब वह गली और पार्क में क्रिकेट खेलती थी, मैं तो अपनी कारपेंट्री की दुकान पर होता था, लेकिन मेरी मां घर के बाहर बैठकर या पार्क में जाकर उसकी प्रैक्टिस देखती थीं। पिछले महीने दादी को हार्ट अटैक आया, लेकिन हमने अमनजोत को नहीं बताया। पिछले कुछ दिन हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। यह वर्ल्ड कप जीत हमारे लिए तनावभरे समय में बड़ी राहत लेकर आई है।

Amanjot Kaur का कैच साबित हुआ गेम चेंजर अमनजोत कौर का आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल मैच में लपका गया लौरा वूल्वार्ट का कैच गेम चेंजर साबित हुआ। ये उन्होंने खुद भी माना और मैच के बाद कहा कि हमें पता था यह कैच कितना मायने रखता है। जिंदगी में पहली बार मैं खुश हूं कि मुझे उस कैच का दूसरा मौका मिला और मैंने पकड़ा। शब्द नहीं मेरे पास इस खुशी को बयां करने के लिए। यह जीत बहुत बड़ी है। फैंस का उत्साह देखिए। हमने इतिहास बना दिया है और यह तो बस शुरुआत है, भारतीय महिला क्रिकेट अब एक नए लेवल पर जाएगा।