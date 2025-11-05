India Women Team: प्रधानमंत्री से मिली वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम, PM Modi ने अमनजोत के कैच पर की चर्चा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने बुधवार, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला वर्ल्ड कप चैंपियन टीम की मेजबानी की। प्रधानमंत्री ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और सोशल मीडिया पर लगातार तीन हार और ट्रोलिंग के बाद टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की।

इस दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में प्रधानमंत्री से हुई अपनी मुलाकात को याद किया। जब वे ट्रॉफी के बिना प्रधानमंत्री से मिली थीं और अब जब वे ट्रॉफी के साथ उनसे मिली हैं, तो बेहद खुश दिखीं और बार-बार ट्रॉफी जीतना चाहती हैं। महिला टीम ने साइन की हुई भारतीय जर्सी पीएम मोदी को भेंट की।

मंधाना और दीप्ति ने पीएम के काम को सराहा पीटीआई ने लिखा कि उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित किया है और वे सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और यह प्रधानमंत्री की वजह से है। दीप्ति शर्मा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार कर रही थीं।

उन्होंने 2017 में हुई अपनी मुलाकात को याद किया, जब प्रधानमंत्री ने उनसे कड़ी मेहनत करते रहने और अपने सपने को साकार करने के लिए कहा था। दीप्ति शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जय श्री राम लिखा है और उनकी बांह पर भगवान हनुमान का टैटू है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें ताकत मिलती है।

हरमनप्रीत ने पीएम से पूछा सवाल हरमनप्रीत ने प्रधानमंत्री से पूछा कि वह हमेशा वर्तमान में कैसे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया है और उनकी आदत बन गई है। प्रधानमंत्री ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन के प्रसिद्ध कैच को भी याद किया, जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

अमनजोत कौर के कैच की हुई चर्चा प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद गेंद पॉकेट में डाल दी। उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। प्रधानमंत्री ने अमनजोत कौर के अब तक के सबसे खास कैच के बारे में भी चर्चा की, जो उन्होंने कई बार फंबल करने के बाद लिया था।