    Smriti Mandhana Wedding: शादी से पहले स्मृति और पलाश की टीमों ने खेला क्रिकेट, जानिए किसे मिली जीत और किसके हिस्से आई हार

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:30 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का शादी 23 नवंबर को पलाश मुच्छल से होने वाली है। इससे पहले दोनों की शादी की रस्मों के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शादी से पहले मंधाना और पलाश की क्रिकेट टीम ने मैच भी खेला। 

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना 23 नवंबर को पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। शादी से पहले होने वाले कार्यक्रम के वीडियो और फोटोज इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तमाम रस्मों के बीच मंधाना और पलाश ने क्रिकेट मैच भी खेला जो प्री वेडिंग का हिस्सा था।

    इस मैच में मंधाना एक टीम की कप्तान थीं तो दूसरी टीम के कप्तान पलाश मुच्छल थे। मंधाना की टीम में उनकी टीम इंडिया की साथी जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयांका पाटिल, शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह, राधा यादव, ऋचा घोष थीं।

    किसने जीता मैच

    इस मैच के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में पलाश की टीम टॉस जीत जाती है और वह मंधाना को चिढ़ाते हैं। दोनों टीमों के बीच मस्ती भरा माहौल था और सभी खिलाड़ी मैच का पूरा लुत्फ ले रहे थे। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके मुताबिक मंधाना की टीम जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। खिलाड़ी स्टम्प हवा में उठाए हुई हैं जिससे पता चल रहा है कि मंधाना की टीम बाजी मार ले गई। मैच के बाद दोनों टीमों ने हाथ मिलाए और एक दूसरे को गले लगाया।

    हल्दी और मेहेंदी में मची धूम

    मंधाना की शादी के वीडियो इस समय छाए हुए हैं। उनकी शादी के हल्दी और मेहेंदी फंक्शन फोटोज वायरल हैं। हल्दी में टीम की खिलाड़ी जमकर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। जेमिमा रोड्रिग्स इस दौरान काफी मस्ती में नजर आ रही हैं और बाकी खिलाड़ी भी। वहीं एक वीडियो में मंधाना और पलाश एक दूसरे को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो में मंधाना अपने होने वाले पति पलाश के सिर पर से फूल साफ करती हुई नजर आ रही हैं।

