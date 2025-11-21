Smriti Mandhana Haldi Ceremony: हल्दी सेरेमनी के साथ शुरू हुई मंधाना की शादी की रस्में, साथी खिलाड़ियों ने बनाई 'टीम दुल्हन'
भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना और बॉलीवुड संगीतकार-फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल की शादी की रस्में हल्दी समारोह के साथ शुरू हो गईं। साथी महिला खिलाड़ियों ने 'टीम दुल्हन' बनाकर हल्दी सेरेमनी में जमकर मस्ती की। इंदौर में 23 नवंबर को मंधाना और पलाश की शादी है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Haldi Ceremony: भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना और बॉलीवुड संगीतकार-फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल की शादी की रस्में हल्दी समारोह के साथ शुरू हो गईं। इंदौर में 23 नवंबर को दोनों की शादी है। इससे पहले 21 नवंबर को हल्दी की रस्म अदा की गई।
इस समारोह में परिवार, दोस्त और मंधाना के क्रिकेट साथी शामिल हुए। समारोह स्थल को पीले रंगों से सजाया गया था। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीर में चटख पीले रंग के परिधान में सजी मंधाना अपने करीबी लोगों के साथ नाचते और हंसते हुए इस रस्म को निभाते दिखीं।
मंधाना ने पहना पीला शरारा सूट
वहीं, मंधाना के मंगतेर भी चटख पीले रंग के कपड़ों में नजर। उनका साथ ढोल नगाड़े के साथ किया गया। हल्दी रस्म से पहले पलाश मुच्छल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह डीवाई पाटिल में मंधाना को प्रपोज करते हुए दिए दिखाई दिए थे। हल्दी सेरेमनी के लिए स्मृति ने बॉर्डर वाला पीला कुर्ता पहना। ये एक शरारा सूट जैसा था, जिसके प्लाजो में गोल्डन बूटियां की जड़ाई हुई थी।
साथी खिलाड़ियों ने बनाई 'टीम दुल्हन'
वहीं, हल्दी समारोह की फोटो वायरल होती फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस समारोह में भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी शामिल हुई। कई साथी खिलाड़ी मंधाना के साथ डांस फ्लोर पर जमकर डांस किया। इस दौरान पलाश भी उनके साथ थिरकते हुए दिखाई दिए।
शेफाली वर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव और ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स 'टीम दुल्हन' के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुईं। सभी की उपस्थिति ने समारोह को और आकर्षक बना दिया। महिला खिलाड़ियों ने हल्दी सेरेमनी में जमकर मस्ती की।
