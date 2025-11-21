Smriti Mandhana Haldi Ceremony: हल्दी सेरेमनी के साथ शुरू हुई मंधाना की शादी की रस्में, साथी खिलाड़ियों ने बनाई 'टीम दुल्हन'

साथी खिलाड़ियों ने बनाई 'टीम दुल्हन'

वहीं, हल्दी समारोह की फोटो वायरल होती फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस समारोह में भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी शामिल हुई। कई साथी खिलाड़ी मंधाना के साथ डांस फ्लोर पर जमकर डांस किया। इस दौरान पलाश भी उनके साथ थिरकते हुए दिखाई दिए।

शेफाली वर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव और ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स 'टीम दुल्हन' के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुईं। सभी की उपस्थिति ने समारोह को और आकर्षक बना दिया। महिला खिलाड़ियों ने हल्दी सेरेमनी में जमकर मस्ती की।